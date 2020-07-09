振興三倍券商機爆發！你迫不及待在國內大玩特玩了嗎？7月15日起民眾可使用已綁定之數位三倍券至旅遊平台KKday累積消費，玩國旅，買KKday旅遊體驗使用振興券，搭配安心旅遊補助，終極省錢攻略千萬別錯過！

如何在KKday使用振興三倍券

本次振興券的的領取方式主要分為紙本、信用卡、電子票證與行動支付四種，若是想要使用振興券買KKday行程的旅人們，必須先綁定「信用卡」或「行動支付LINE Pay Money」，才能於KKday付款時使用並累積消費喔！另外KKday同時也是國民旅遊卡的特約商店喔！凡是擁有國民旅遊卡的民眾，持國民旅遊卡購買KKday台灣國內旅遊行程，即可於各行業核實補助，綁定三倍券還可以得到額外回饋！

振興券加安心旅遊補助超值攻略

在安心旅遊期間，KKday也精選許多安心旅遊行程，使用綁定振興券之支付工具付款，可以說是雙重優惠！透過 KKday 預訂金門三天兩夜安心旅遊補助專案，行程中將見證金門守護神瓊林風獅爺的威風魅力，漫步在沙美老街享受鎮上的寂靜感，一覽你從未見識過的戰地風光，三天兩夜只要2999元起，享受團體旅行的便利，省去自行安排機票飯店的煩惱。

今年的澎湖花火節於7月6日開幕，還沒趕上這一波熱潮的你趕快行動，9月3日前都來得及！KKday特別推出「安心旅遊四天三夜澎湖之旅4990元起」，來回機票、飯店通通含在內。最經典的澎湖中正路商圈、通梁古榕、大菓葉柱狀玄武岩等北環島之旅，專業導遊與司機帶你親臨網美打卡聖地，平均一天只要一千出頭，最適合不動腦出遊的好選擇！

澎湖花火節四天三夜水上體驗。（KKday提供／黃慧雯台北傳真）

國旅好康折扣優惠最划算

為滿足民眾在KKday使用振興券的需求，KKday祭出眾多期間限定優惠活動，像是近期上線的訂房服務，則主打「限時特價訂房最低四折起優惠」，眾多特色飯店，從北到南任君挑選！

喜愛大自然走戶外路線的旅人看過來！七月一日才剛開島，熱騰騰的神秘島嶼——基隆嶼登島體驗上線了！KKday嚴選基隆在地船家，擁有四十多年漁業經驗的船長，帶你一窺基隆嶼的絕美景色，另外還有海上夜釣體驗與私人專屬包船方案可以選擇，不管新手或是老手得能輕鬆上手。在夜釣行程後，船長再將新鮮魚貨煮成船家料理，在夕陽晚霞、星空之下一飽口福，一次帶回美好難忘的相聚回憶。

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