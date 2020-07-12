新冠肺炎疫情反撲，美國不斷刷新自己的舊紀錄，根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）統計，美國10日單日新增逾7萬例確診病例，再創紀錄。

德州新冠肺炎疫情反撲，德州州長艾波特警告，不排除再度對德州實施封鎖令。

美國國家廣播公司新聞網報導，根據他們的統計，美國10日單日新增確診病例突破7萬例，是疫情爆發以來單日最高。

除了美國國家廣播公司新聞網，包括《紐約時報》（New York Times）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），兩家機構自己的統計也都指出，美國10日新增確診數都刷新紀錄，《紐時》統計顯示，當天共新增68,241例確診，約翰霍普金斯大學則紀錄到66,528例。

《紐時》指出，上周五，美國通報新病例首度突破6萬人後，數字就不斷往上追加，最終數字突破了6.8萬人，是11天內第7度刷新紀錄。美國前一次紀錄是9日的59,886例，報導也指出，美國6月24日創下2個月來新紀錄、新增37,014確診病例後，短短16天，單日通報病例數至少成長84%。

美國國家廣播公司新聞網指出，疫情爆衝地區主要集中在加州、佛州、德州、喬治亞州等南部陽光帶州（Sunbelt states），加州上周五通報7,798例新病例、喬治亞州通報4,484例；另外，包括喬治亞州、猶他州、蒙大拿州、北卡羅萊納州、愛荷華州、俄亥俄州等6州都刷新單日確診紀錄。

德州州長艾波特（Greg Abbott）預期，當地疫情將會更嚴重，他表示可能會採取比全州實施口罩令的要求更為嚴厲的措施，其中暗示不排除再度實施經濟封鎖政策，「我說明白了，我是出於一個理由才做出這個艱難決定：這是我們減緩病毒傳播所做的最後、最大的努力。」

美國總統川普日前宣稱，美國新增病例數不斷激增，主要要歸咎於廣泛進行病毒檢測，他更稱，美國死亡人數正在逐步下降，不過這個說法很快就要被推翻。根據美聯社分析約翰霍普金斯大學的疫情數據，過去2周，美國七日移動平均值死亡人數已從578人上升至664人，科學家警告，新增病例數及住院人數不斷激增的州，在某個時間點，死亡人數也會增加，而現在這種情況正在發生，哈佛大學傳染病學家哈納吉（William Hanage）表示，「它一直在回升。」

全球10日單日新增病例同樣創下紀錄，根據世界衛生組織（WHO）公布的數據，上周五全球新增228,102例確診，是7月以來第5度單日超過20萬人確診。

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文章來源：For first time, U.S. records more than 70,000 new coronavirus cases in single day
文章來源：New Coronavirus Cases in U.S. Soar Past 68,000, Shattering Record
文章來源：Number of US coronavirus deaths takes a long-expected turn for the worse

(中時電子報)

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