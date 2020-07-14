玉山銀行今日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇，是新莊副都心區購物娛樂首選。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山信用卡以顧客需求為導向，致力於產品與服務創新，並持續攜手優質夥伴共同發行聯名卡，透過聯名卡的發行讓消費者可以感受玉山專業、溫暖的金融服務，此次與宏匯合作，相信將可提供新北地區消費者更美好的消費體驗。

「玉山宏匯廣場聯名卡」以吃喝玩樂在宏匯為訴求，推出眾多館內優惠活動，包括「食幸福」～館內餐飲指定櫃位，單筆刷卡滿2,000元贈宏匯電子商品禮券200元！「瘋集點」～館內指定專櫃單筆刷卡每滿100元，加贈1點宏匯廣場點數(共2點)，快速集點享好康！「玩體驗」～VR ZONE虛擬實境遊樂園，集結12項黃金級遊戲IP，不分票價現場購票最高享85折起！「享便利」～當日館內單筆刷卡滿200元(含)以上，加贈免費停車2小時，最高可享5小時！「迷影日」～憑當月或前月館內單筆消費滿999元(含)之實體簽單，館內美麗新影城現場購票享66折起，再享中杯可樂＋小爆米花優惠價80元！

為了歡慶新卡上市並搭配2020振興三倍券，即日起首次申辦玉山宏匯廣場聯名卡正卡，並綁定振興券方案，於7／31-9／30持聯名卡至宏匯廣場館內刷卡消費累計滿3,000元，除可獲原首刷禮(新戶500元、舊戶200元電子商品禮券)，不分新舊戶再加碼贈宏匯廣場電子贈品券1,000元 (限量1萬名)，新戶最高可獲宏匯廣場電子禮品券1,500元(含原首刷禮電子商品禮券500元及綁定三倍券加贈電子贈品券1,000元) 。

宏匯廣場位於新莊新北大道上鄰近機場捷運A4新莊副都心站及環狀線幸福站，除了有購物商場、餐飲和美麗新影城之外，更引進日本Sony Music旗下現代流行音樂演出場館Zepp進駐，為日本海外第一家合作簽約案。及獨家引進的主題VR遊樂園，將吸引玩家前來體驗日本創新科技的虛擬實境，商場營業坪數近3.1萬坪，為新北最大購物中心。

「玉山宏匯廣場聯名卡」將可滿足在地消費者逛街、看電影、吃美食以及親子同樂的需求，成為新北購物首選的信用卡。即日起使用玉山e指辦卡進行申辦，讓「玉山宏匯廣場聯名卡」卡友獨享最實在的幸福禮遇！

(中時 )