為了封殺華為，美國幾乎用盡一切手段，美國總統川普演講中承認，自己曾以與美國的商業往來為藉口威脅，「親口說服」很多國家禁用華為，其中包括近日宣布禁用華為的英國，以及同為八工業國(G8)之一的義大利。而就在川普發演講前，英方態度逆轉，正式宣佈禁用所有華為設備。

據美國《全國廣播公司》（NBC）報導，川普當天在白宮玫瑰園進行了一次冗長的演講，期間多次提到中國大陸——揚言現在是「歷史上對中國最強硬的美國政府」，他還宣佈已經簽署涉港法規對大陸進行制裁，當然川普也沒忘提及華為。

《觀察者網》指出，川普在華為議題上首先指責大陸竊取美國等西方國家的智慧財產權，美國正在對抗不能信任的大陸科技與電信公司，隨後他承認：「我們說服了很多國家，大部分由我自己親自做的，不要使用華為。因為我們認為華為是一個巨大的安全風險。」

川普還以對美國貿易威脅其他盟國禁用華為，他表示，「我說服了很多國家不要使用它（華為）。如果他們想和我們做生意，那麼他們就不能使用它。」

報導指出，英國和義大利最初並未對華為持反對立場，但近期卻開始出現大幅轉變，尤其是英國。英國曾仔細審查華為產品，認為沒有安全隱患，今年1月還示意要給華為5G開綠燈，但在進入7月後，英國態度出現逆轉，昨天正式宣布要在2027年以前將華為排除出英國的5G設備供應商之外。至於於義大利，已有政界消息人士表示，該國正在嚴肅考慮將華為排除在5G建設項目之外。

報導指出，今年以來，歐洲部分國家對華為態度曾經搖擺不定，但隨著美國打壓華為的動作升級，英國、法國先後宣布禁用華為，未來還會有其他歐洲國家跟進。

(中時電子報)