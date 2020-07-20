民調落後的美國總統川普接受媒體訪問時，抨擊民主黨籍總統參選人拜登「無法勝任」總統一職，如果拜登當選總統，「就會毀了美國」。

美國總統大選將於今年11月登場，現任總統川普民調處於劣勢，川普接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時談到拜登（Joe Biden），他說，如果拜登11月3日當選總統，會「摧毀這個國家」。此外，川普還宣稱拜登將「對大家課徵3倍稅金」、「刪除警局經費」。對於民主黨各州官員為遏止新冠病毒疫情蔓延而禁止大型教會禮拜。川普在訪談中表示，「宗教將會消失」。

新冠疫情復燃，美國民眾對於川普因應疫情處置不滿。一份由「華盛頓郵報」（The Washington Post）/美國廣播公司新聞網（ABC News）進行的最新民調顯示，拜登以55%的支持率領先川普的40%，拜登領先幅度多達15%。

(中時電子報)