美國防部長艾斯培（Mark Esper）在一次國防安全研討會上表示，因為華盛頓在有爭議的南海對北京採取強硬的立場，他計劃在今年內對中國大陸進行訪問，就雙方在南海的「危機溝通」(Crisis Communication)進行會談。

據《法新社》報導艾斯培說，他已經多次與大陸相關部門進行協商，希望在年底之前完成這次訪問。

艾斯培在一次國防安全會議上說，這次訪問大陸的目標之一是「建立危機溝通所需要的體系，並在雙方所屬的國際體系進行公開競爭時，強化我們的政策目標」。

報導指出，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週表示，美國視北京南海主權聲索與資源開發為完全非法的行為。美方在南海議題上表態支持東南亞國家的立場，引發北京的強烈反應。

這是美國川普總統一系列對大陸強硬政策的最新表態，預料在11月的總統大選之前，川普將對中國大陸採取更加敵對的態度。

艾斯培說，中國大陸「無權將國際水域變成其海上帝國的禁區」，「我們不尋求衝突，我們致力於與中國建立建設性、有具體成果關係，並在雙方的國防關係中開啟溝通管道以降低風險。」

(中時新聞網)