美方突然要求大陸在72小時內關閉駐美國德州休士頓總總事館，大陸則指責美方的做法蠻橫無理，並將就此做出反應。許多媒體與專家都表示，美方這種史無前例、突如其來的舉動，必然是其後續強硬動作的先聲。北京雖將以對等措施報復，但雙方關係真正的麻煩在後續動作，接下來美方要驅逐外交人員？還是支援南海周邊國家佔據島礁？一連串引發美中外交或軍事危機的可能性將在近期展開，專家們對其中幾大關鍵發展提供了重要的解讀。

首先，大陸多位國際關係學者認為，美方這次的舉動是美中關係史無前例的。《環球時報》指出，美國務院發言人奧塔格斯(Morgan Ortagus)對關閉大陸總領事館的理由是「為保護美國的智慧財產權和美國的私人資訊」。大陸社科院美國問題專家呂祥直言，這理由十分牽強，實情是美國想用這種突然的舉動「給中國狠狠一棒」，打中國大陸一個措手不及，這是美國反華鷹派促成了如此齷齪的決定。

網路上對此事起因也有各種猜測，例如美方可能以此要求讓疫情期間返美的外交官再回到大陸，但不配合大陸防疫措施，據《環球時報》引述權威消息人士稱，這是虛假消息。

其次，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，要求他國總領事館在很短時間內關閉是非常無禮的行徑，其性質無異於「驅逐出境」，因為關閉使領館後，外交人員也會被要求離開駐在國。雖然情勢尚不至斷交，但大陸勢必採取對等措施，情況更嚴重的話，可能會有外交關係降級或召回大使等動作。

第三，美方的舉動是否違反國際公約？《環球時報》引述武漢大學國際法專家彭芩萱說，美國於1969年批准《維也納領事關係公約》，目前這種未經雙邊協商、單方面要求關閉總領事館的行為乃蓄意繞過國際條約義務、給中方極限施壓的行為，違反公約精神。

第四，專家指出，72小時關閉領事館難度極大，休士頓是德州最大的城市，也是美國疫情最嚴重州之一，臨時關閉對當地華僑與經貿人員往來活動會造成很大影響。

第五，專家們認為，美國的舉動是中美關係史上前所未有的，表明雙邊對抗已嚴重升級。在沒有任何徵兆的前提下要求使館限時關閉，這在外交史上和中美關係史上是史無前例的，會給中美關係帶來建交以來的最大考驗。

最後，大陸人民大學國際關係學院副院長金燦榮對《環球時報》表示，此事就是政治對抗升級，是非常嚴重的事件，美國有些人鐵了心要跟大陸搞「新冷戰」，甚至不惜發動戰爭來把大陸的氣勢打掉。他認為，美國對大陸戰略敵意比外界所預料的更深，另外可能是大選的原因，川普團隊需要提升中美對抗的程度，轉移國內視線，以獲得國內基本盤的支持。

目前大陸最可能採取的行動就是相應減少一個美方駐華的總領事館，甚至有消息傳出大陸不排除會關閉美國駐香港總領事館，這將有利於香港的穩定，因為去年香港的暴力事件中，美領館的工作人員扮演了不光彩的角色。《環球時報》22日在社交網路上設置的投票顯示，多數網友認為美國駐港總領館最可能被關閉。但外媒路透指出，大陸在考慮關閉美國駐武漢總領事館，但消息尚未獲證實。

(中時新聞網)