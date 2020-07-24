【現場直播】美國駐成都總領事館實施交管，直擊現場最新畫面

美國突然要求大陸限期關閉駐休士頓總領館一事仍在持續發酵，中方連日表達強烈抨擊並揚言反制，在關閉美駐陸總領事館的選項終於決定關閉成都總領事館。雖然此一選項顯示中方的反制行動仍相當克制，表示出有意控管雙方關係持續惡化的用意。不過，媒體的分析認為，中方的反應仍走進川普設定的框架，北京的反應將成為對川普選情的有利因素，符合川普發動此次外交戰的期待。

《多維新聞》分析稱，互相關閉領館這樣的外交行動在美國與中國大陸外交史中尚屬首次，事件的震撼性不言而喻。不少人感歎中美關係惡化速度如此之快，未來難言樂觀。

這些擔憂有一定的道理，但也要看到此次事件的最大背景是2020年美國大選。分析認為，美方的動作言突然，給的理由是「保護智慧財產權與個人資訊」、「領事館進行間諜行為」、「疫情不透明」等等複雜的說辭，顯然不符合實際。這些不充分且難以說服外界的理由，凸顯出閉館事件實際上是川普政府單方面策劃的「助選事件」。

川普選情低迷，對陸強硬牌是他挽救選情的猛藥。圖為川普出席俄亥俄州的競選活動。（圖／美聯社）

分析指出，川普支持率5月以來跌跌不休，民主黨候選人拜登已有15個百分點的領先優勢，在潛在選民中則領先川普10個百分點。上周的民調更顯示拜登在註冊選民中擁有55%的支持率，川普僅有40%，民調差距首次擴大到兩位數。

而川普為此也調整了競選策略。首先是競選團隊進行了人事更換與調整，包括競選團隊經理、副經理、策略總監和競選顧問等人選；其次是應對疫情上塑造積極負責形象，川普再次出席白宮疫情簡報會，支持口罩對防疫的作用；第三是強打「中國牌」，為比拼對陸強硬政策，川普採取關閉大陸總領館的舉動，除了用以回擊「光說不練」的指控，還能轉移國內對川普抗疫不力的輿論焦點。

分析表示，中美之間憑生閉館風波，更大意義上是川普競選策略重新調整之後再出發的結果。對川普來說，爭吵的過程比真的有什麼衝突更重要，雙方聲浪越大越好。川普期待北京暴跳如雷地還擊，北京如果回應太理性，不配合演戲反而不是好事。現在大陸對等要求美國關閉駐成都總領館，也算符合川普的期待。

尤其是現階段兩國關係重創，因疫情關係雙方來往也大幅減少，領事館業務並不繁忙，待關係回復、交流增多，要重新開館亦不困難，對等關閉領館對雙方來說都是可承受的交惡事件。

分析最後指出，大陸目前對美戰略很清晰，仍要持續管控兩國矛盾不致於過度惡化，目前中美關係最不可控的唯一因素是川普政府的決策。川普不斷迎合國內的反中情緒，為了選舉利益不斷消費兩國關係，決定了雙方必然處於一場危機秀當中，川普既沒有精力、也不打算捲入真正的中美關係危機。

(中時新聞網)