美國與大陸近期互相關閉駐在地領事館，民進黨創黨18人工作小組成員、前海基會董事長洪奇昌接受專訪指出，中美雙方若開戰，除非有再發生像2001年「中美撞機」那樣的大意外發生，或美國把軍艦停到台灣高雄港的實質挑釁，否則雙方都會克制。且雙方外交戰若繼續互關閉領事館，大陸將可能關閉美國駐香港領事館。

洪奇昌近日接受港媒《中評社》專訪指出，今年要看兩岸關係已不能單純從傳統角度來看，應該要從「中美戰略新架構」下的兩岸關係來看，這種情形下很難單獨談兩岸關係。尤其很難談國共論壇或是雙城論壇的意義。

對於中美互關領館，美國總統川普會不會再打「台灣牌」？洪奇昌表示，「台灣牌」不會成為美國太重要的牌，除非美國把運輸艦停到高雄港，做出這樣的實質挑釁，影響北京決策，他說，包括軍事對抗，中美雙方還是會克制，情勢變化快速，是有很多可能性，但兩岸關係目前不是陸方著重方向。

對於「美國為何關閉大陸休士頓總領事館？」洪奇昌分析，因為美國太空總署（NASA）在休士頓，可能也與雙方太空競逐有關。他分析，美國若下一步再關中國大陸其他領事館，陸方就有可能關閉美國香港總領事館，這對中美雙方來講都影響很大。

他坦言，大陸方面目前重心仍是處理與美國關係，而美國已重新調整對華政策，被問及「雙方緊張若持續升溫，是否可能開戰？」，洪其昌直言，2001年的「中美撞機」就釀出過意外，真正的軍事衝突或開戰機率，雖然風險仍有，但除非發生意外，正常情況，他感覺機率「不大」。

專訪中也問洪奇昌，若「衝突強度真的升高，台灣該怎麼因應？」他表示，「美台之間存有《台灣關係法》，及近期通過的《台灣再保證法》，甚至美國對台軍售每年也都維持一定比例，對雙邊關係和台灣防衛能力都有所提升，但要面對大陸軍事壓力和因應衝突爆發，能力還是不足」。最後，他強調，美國所關切的戰略核心，已是美國整個印太戰略和西太平洋的和平穩定。

(中時新聞網)