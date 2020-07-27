公共電視27日上午11時召開臨時董事會，多位董事認為政府指示公視接以10億元成立國際頻道有爭議，質疑此舉是在做「大外宣」，要求總經理曹文傑等出面說明。

不料會議3個半小時結束，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭，董事馮小非痛批，到底是甚麼樣的案子需要高層辭職捍衛它過關。眼看爭議越燒越烈，公廣集團董事長陳郁秀率曹文傑、謝翠玉發出聲明。

由陳郁秀、曹文傑、謝翠玉三人發出共同聲明指出：「董事會上我們已正式請辭，總經理與副總僅任職到7月31日止。雖然有人可能會說，我們本來就是任期制、也即將卸任了，但我們主動提出來，是表示我們的態度。4年來，我們只有責任、沒有戀棧！」

聲明提到：「雖說4年來我們受到的攻訐、抹黑不知凡幾，但我們從來不記仇、不攻擊、不回應。為什麼？因為我們理解公視過去的傷口有多深、多痛，大家的心裡有多恐懼、多不安。我們希望在我們的理解與涵容之下，有一天這道傷口可以被修補起來。」

聲明最後說到：「我們的階段任務已完成，4年來公視已打響品牌，獲得民眾的喜愛，也培養了許多優秀人才，公視目前正站在邁向國際的重要關鍵，希望大家繼續堅定信心擁抱台灣民眾，邁向國際！最後祝福同仁、祝福公視，願大家放下爭端、放下過去的糾結，齊心向前。願大家開心快樂的在此工作，也願公視未來更美好！」

(中時 )