台中一名李姓男子與大陸籍謝姓女子，2010年在大陸吉林省登記結婚，婚後3年返台居住，但兩人感情每況愈下，李男2015年遂告訴謝女，已找親友為她介紹對象，要她另找別的男人嫁了，不久就拋下謝女獨自到日本，3年後返台見妻子另有新歡，還生了1女，氣的提告求償60 萬元，但法官勘驗李男與謝女的對話紀錄與相關證據後，認定李男無意履行婚姻義務在先，導致謝女和許男發生通姦行為，僅判賠5萬元。

據了解，李男與謝女搬回台灣租屋定居後，感情降到冰點，李男1年後告訴謝女別留戀他，且已交代親友幫忙介紹男人，希望謝女可以找到另一個適合對象結婚，也同意與別的男人交往發生關係。

2015年7月，李男沒告訴謝女，就把租來房子退租，接著帶著她到工作的工廠宿舍居住，然後就獨自遠赴日本，赴日後雖然多次透過通訊軟體與謝女聯繫，但說的都是想離婚「妳如無留台意願，應去辦離婚手續」、「快去找對象，你嫁不出去，我壓力最大，如嫁不掉，請回吉林找看看」。

謝女後來選擇獨留台灣，還與許男交往，2人進而在2016年5月生下1女，李男2018年得知消息，竟然憤而對兩人提告通姦、侵害配偶權。

台中地院法官審酌後認定，李男早有離婚之意，客觀上那些話語並非一時情緒，所以不採信李男說法，且李男無意履行與謝女同居義務，又催促謝女另尋對象結婚，據此，認為謝女與許男應賠償5萬元較為適當。台中地院已在2019年1月底判准李男與謝女離婚。

(中時新聞網)