美軍環太平洋軍演將於8月17日展開，由於台美關係升溫，台灣是否受邀參與備受關注。國防部今天表示，目前未獲正式通知，但會以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員參與人道救援等課目。

環太平洋軍事演習（RIMPAC）由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習；2012年以來每年有超過20個國家參加，第27次RIMPAC預定8月17至31日舉行。

由於台美關係近期升溫，加上美國參議院23日通過2021財政年度國防授權法，國會意見建議美軍需具備拒絕中國迅速控制台灣以造成既成事實的能力，並建議邀請台灣參與環太平洋軍演；台灣今年能否參與備受關注。

國防部上午召開例行記者會，發言人史順文少將對此表示，目前並沒有接到正式通知，但國軍會把握當前台美合作的良好契機，在有助於區域和平穩定、確保國家利益、符合軍事戰略及整體防衛構想下審慎評估，以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員，參與觀察聯合計劃作為與人道救援等重點科目。

(中時 )