中華職棒大聯盟樂天桃猿今晚和中信兄弟象上演上半季爭冠組合對決，桃猿隊球員除了為球隊勝利奮戰，也要為個人紀錄而戰，「酒窩大砲」朱育賢差一支全壘打就能達成生涯百轟里程碑，目前98次救援成功的隊友「鄉長」陳禹勳也要挑戰百次救援，加上周末的「動紫趴」，球迷可得把握機會進場同樂，或是透過ELEVEN體育一台／PLUS欣賞直播，手機用戶也能透過官方app、Twitch及推特的英文轉播收看比賽。

樂天桃猿和中信兄弟象從今晚6點半要在桃園青埔球場進行2連戰，兩隊上半季交手20次，由樂天帶走12場勝利，今天桃猿推出洋投威拉諾，出戰象隊先發土投廖乙忠，而威拉諾本季至今唯一的一場勝投，就是對中信兄弟拿下，廖乙忠本季6度面對桃猿則尚未有勝投入袋。

身為桃猿隊重砲左打，朱育賢在2016年5月7日在自家主場迎戰當時的義大犀牛隊，從洋投藍斯佛手中敲出個人中職生涯首支全壘打，個人歷經五個賽季洗禮，現在僅差1支就能進入「百轟俱樂部」，今晚極有可能實現。

陳禹勳2014年4月27日雙重賽對上中信兄弟，先拿下中繼勝投，接著在第二場比賽拿下中職生涯首次也是那個賽季唯一一次的救援成功，走過七個賽季，陳禹勳將成為繼凱撒以及林岳平之後，第3位達成百次救援成功紀錄的投手，「鄉長」上次救援成功，是7月12日對中信兄弟拿下勝投，當時三振江坤宇還是這場比賽收視最高的時刻。

為了慶祝本周樂天主場開幕週，周末青埔球場有楊丞琳跟玖壹壹等巨星重磅開唱，ELEVEN體育家族也準備朱育賢等人的親筆簽名球、棒球麻將、肯德基炸雞等獎品要送觀眾朋友，詳情活動辦法密切注意ELEVEN SPORTS粉絲團。

(中時 )