時力黨主席徐永明等人今日於時力黨部召開記者會表示，文化部日前偷偷挹注58億給公視，要成立國際影音平台，等到被發現，並遭質疑是想做民進黨政府「大外宣」，引發譁然後，又偷偷撤案。民進黨現在是「只要我喜歡，什麼都可以？」連公廣媒體都要變政府媒體？民進黨是想把公視當成英國BBC？還是要當中國央視？

今日除徐永明外，包括媒體改造學社代表周宇修、時力立院黨團副主任白卿芬、時力智庫執行長李兆立等人皆到場出席。

徐永明表示，立法院教文委員會應該針對此事，要求文化部專案報告。未來公廣集團規劃的方向，民進黨應該講明白。否則過去台灣共同努力阻擋的「黨政軍介入媒體」，如果又有黨派介入，豈不是白忙一場。

周宇修指出，公視並不是政府媒體，不是要幫政府做擦脂抹粉的工作。外國的公共媒體，並不受國家掌控，而是獨立運作。若公共媒體認為政府施政應該檢討跟監督時，是可以用資源來做中立理性的檢討。像英國的BBC頻道即是如此。政府不應該仗著有出錢，就要求公視去做政府想要的事情。

周宇修說，對於公視來說，本來每年預算大概只有10億左右，如果一下子拿了58億這麼多預算，是否代表要去做交辦的任務，原本的本業都不用做了？如果真的要做，不如先修法《公共媒體法》，再來做資源的分配，但無論如何，都要堅守公視的獨立自主性。

白卿芬表示，國外會來看你的頻道，是因為你以國際的觀點來看，而不是要來看你民進黨有多好、蔡英文總統有多好。BBC宣傳的是英國的文化，而不是英國的政府。

白卿芬指出，BBC利用電視稅，所以較不需要擔心財源問題。但公視長期受困沒有穩定財源，但政府從未思考這個問題。許多國家的公廣集團都負有媒體技術提升的功用，比方說日本也是由NHK率先推出8K電視。

徐永明說，當政府想做時，就給公視58億，不想做的時候就收回去，這些舉動都在傷害公視。未來是不是任何一個政黨執政，都會利用權力去左右公視？我們現在的電視台已不缺藍綠，請給公視一個國際化的方向。

徐永明也提出5大訴求：1.公視不是政府媒體；2.國際頻道欠缺具體規劃；3.公視大幅轉型要有依據；4.資源挹注在地傳播服務；5. 優先通過《公共媒體法》。

(中時 )