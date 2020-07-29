國民黨內原本對於是否支持黨籍立委提案廢除考試院、監察院意見不一，但今天國民黨中常會上，國民黨立委李德維透露，黨內對於廢考監已有共識，只是對於要怎樣廢還在討論。國民黨文傳會主委王育敏透露，有中常委提案成立修憲小組研議確認黨的最終立場。而國民黨立法院黨團總召林為洲則主張，考監不宜以憲政機關存在，但廢除後應作為獨立機關存在。

林為洲表示，樂見國民黨內對各類議題大鳴大放有不同意見，有爭論是好事，表示在思考且認真看待事情，且代表國民黨在改變當中。他堅持主張廢考監，考監權責另安排，不該作為憲政機關，可以做為一般獨立機關，一般獨立機關官員還要到立院備詢，監委有來立院備詢嗎，任期卻比總統長，六年任期沒有誰管的到他，可能也不打老虎甚至反變成打手，所以應調整職權變獨立機關，並思考調高同意門檻。

至於因應廢除監察院與監察權轉移，國民黨是否可能主張我國改為兩院制國會？林為洲表示兩院制可以考慮，但比較困難，變動更大。

王育敏則表示，中常會上有許多中常委對修憲表達看法，有中常委提案成立修憲小組，未來智庫也會舉辦論壇，納入專業人士意見。修憲議題很多，不只廢考監， 包括立院的閣揆同意權、總統赴立法院報告等，將來會透過修憲小組討論，最終提出國民黨的立場主張。

(中時 )