美國流行天后 Taylor Swift 推出第 8 張個人專輯《folklore》。在居家隔離期深思之作，有獨立圈重磅人物助陣，自 7 月 23 日流出發布消息、7 月 24日全球同步推出以來，在幾近毫無預告的情況下，成功引起全球樂迷的關注！在Apple Music創下亮眼紀錄。

《folklore》收錄 Taylor 於 COVID-19 疫情期間埋首創作及灌錄的 16 首全新歌曲，更透過遠端的方式，邀請美國藝術搖滾樂團 The National 的結他手 Aaron Dessner 以及她的長期音樂夥伴 Jack Antonoff，共同創作這一系列滿載自省與反思的 Lo-Fi Bedroom Pop 作品。

《folklore》 刷新多項 Apple Music 紀錄，包括：（1）讓 Taylor 成為 Apple Music 有史以來首日播放量最高的女歌手，打破了 2019 年由 Ariana Grande 憑《thank u, next》專輯所創的紀錄；（2）於 Apple Music 推出首日，《folklore》即打破流行樂及另類音樂類型專輯的播放量紀錄；(3)於 Apple Music 全球每日 Top 100 歌曲榜之中，《folklore》在最高峰時期曾一舉進佔十大位置的 8 首歌曲，冠軍歌為《the 1》；(4)經歷首個周末後，《folklore》更在全球 92 個國家／地區的 Apple Music 專輯排行榜（所有音樂類型）取得冠軍；(5)以及創下在 143 個國家／ 地區取得另類音樂專輯排行榜 No. 1 的佳績。身為粉絲還沒有搶先聽嗎？快跟上！

(科技)