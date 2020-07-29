美國與澳大利亞連續2天的外交部與國防部長會談，決定建立一個針對中國大陸的「絕密防禦合作框架」，將加強在南海的聯合軍事演習與高超音速導彈與防禦技術上的合作。進行此一合作的地點就選在澳大利的達爾文港，但該港口設施卻已於2015年與陸企簽訂99年租賃合約。

據《觀察者網》報導，澳大利亞外長佩恩和防長雷諾茲前往美國與美方進行2天的「2+2」會談後，決定建立一個針對中國大陸的「絕密防禦合作框架」，雙方並發表了聯合聲明。

據《澳大利亞人報》和《悉尼先驅晨報》指出，這個美澳未來軍事合作計畫的中心將建在澳大利亞港口城市達爾文，美國還將在此建立一個戰略性軍事燃料儲備系統。不過，澳大利亞曾於2015年與陸企嵐橋公司簽訂一份長達99年的租賃合約，以5.06億澳元將達爾文港碼頭設施租給嵐橋，當時澳方也明白表示願意參與大陸的「一帶一路」倡議。但3年後澳方開始後悔，澳軍方高級官員認為，由陸企持有一個有海軍活動的港口的租賃權，令人產生安全方面的擔憂，此一出租決定簡直是以澳洲的自由與戰略安全去冒險的愚蠢決定。

報導指出，美國和澳大利亞將加強兩國聯合軍事訓練，並以維護「航行自由」為名，在南海舉行定期的聯合軍事演習，並在印太地區「加強和規範海上合作」。

此外，美澳雙方將成立一個新的雙邊小組，以協調「印太軍事聯合行動」中有關硬體和人員部署等問題，兩國還將加強國防工業如導彈和高超音速防禦技術的合作。澳大利亞美國研究中心研究員布倫丹．湯瑪斯─努尼表示，這一新的國防合作規劃是自2012年美國海軍陸戰隊在達爾文市駐紮以來，雙邊國防關係的最大發展。

在會談結束當天，蓬佩奧發表了一份對中國大陸極具挑釁意味的聲明，盛讚澳大利亞頂住大陸的壓力，並呼籲澳方在南海問題上與美國同進退。不過對於蓬佩奧的遊說，澳方顯然不太買帳，澳外長佩恩聲稱，美國和澳大利亞都致力於法治的國家，她表示，「國務卿表達的是他的立場，澳大利亞有我們自己的立場。」佩恩所指與蓬佩奧不同的立場，應是蓬佩奧欲聯合其他國家共同對大陸施壓，並逼迫大陸改變的立場。

(中時新聞網)