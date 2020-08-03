前總統李登輝辭世，前副總統陳建仁今晚在臉書分享李在2017年為他上的「最後一堂課」，當時陳建仁為了前副總統李元簇的治喪事宜去請示李，本以為只有15分鐘的談話，李卻聊了將近兩小時，分享他的夢想和知識，為陳建仁上了收穫豐盛、滿載而歸的寶貴一課。

陳建仁表示，在他年輕的時候，偶而會陪同父親參加「臺北高等學校」和「日本京都大學」的同學會。李總統是陳建仁父親的學弟，當時李總統先是擔任農復會農業經濟組組長，後來擔任行政院政務委員。

他說，李總統擔任總統以後，自己第一次和他見面是在國科會傑出研究獎的頒獎餐會，當時陳建仁是最年輕得獎者之一，有幸和李同桌共餐。最後一次和李見面，是蔡總統在官邸宴請李總統伉儷，在他印象中，李一向很健談，「我總是當聽眾，除非李總統問話，我很少主動提出話題」。

陳建仁透露，2017年3月29日，他為了李元簇前副總統的治喪事宜，特地到翠山莊請示李總統是否要出席喪禮、是否要致辭？李很爽快地一口答應，他一一詳訴李元簇副總統的重要功蹟和貢獻，認為李元簇是他的得力副手，對他推崇備至！

他說，李總統認為臺灣的民主改革，李元簇副總統也扮演很重要的相助角色！「李總統對副手的信任和關心，很令我感動」。

原本陳建仁以為當天只會耽誤李前總統15分鐘，沒想到李準備了很多談話資料，兩人聊了將近兩小時！他首先提到陳建仁的父親，一開始就從臺北高等學校、京都大學談起，還提到陳父曾經在農林廳服務的往事，「他的記憶力驚人，年輕時候唱的校歌都還記得」。

李登輝接著提到臺灣農業經濟與農業發展的經驗，他如數家珍地談到臺灣農業發展的研究，對於發展農業科技、農產品行銷、確保農民收益和糧食充分供應，他都相當有心得。「當然，對於他最新從事的源興牛復育工作，更是津津樂道！」

陳建仁表示，李以95歲高齡，仍然和他分享夢想，令他欽佩李的好學新知、博覽廣識、思想前瞻、勇於作夢！李也和陳建仁談到衛生署和國科會的工作，「當他提到口蹄疫、SARS、禽流感等人畜共通傳染病時，就向李教授講課一樣，相當道地、也很到味！」

李登輝還特別帶陳建仁看彰化基督教醫院送給他的「耶穌在最後晚餐，幫門徒洗腳」的雕塑藝術品。「悲天憫人的胸懷，民之所欲、常在我心的真情流露，對我是很重要的啟發！」 沒想到原定15分鐘的請示拜訪，卻成了收穫豐盛、滿載而歸的寶貴一課。

(中時 )