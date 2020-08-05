據華爾街日報報導，為了表達川普對台灣支持以及肯定台灣防疫措施，美國衛生及公共服務部部長阿札爾將率團訪台，為我國與美自1979年斷交後，訪台層級最高的美國官員。

報導指出，阿札爾（Alex Azar）將在近日內展開訪台行程，美國衛生及公共服務部4日發布新聞稿指出，台灣在疫情期間，甚至在疫情爆發之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範，他將傳達美國總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持。

阿札爾將是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，排序最高的一位，排序高於2000年與2014年時訪台的派遣運輸部長史雷特（Rodney Slater）與環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）。他也是川普政府通過鼓勵官員訪台的「台灣旅行法」後（Taiwan Travel Act），首位訪台的美國部長級官員。

據了解，艾阿札爾此行預期10日至13日訪問台灣，期間將拜會蔡英文總統、外交部與衛生福利部等部會，並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。

阿札爾曾於4月27日與我國衛福部部長陳時中舉行雙邊電話會議，在30分鐘的會談中，阿札爾讚許台灣對抗新冠疫情成就，並感謝台灣捐贈口造，雙方也交流防疫策略與舊全球公衛安全及其他重要衛生議題進行討論，包括台灣參與世界衛生組織（WHO）的事情進行討論，美方再次提到對台灣的支持。

(中時新聞網)