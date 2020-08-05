隨著新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊市場，民眾今年的出國計劃已完全泡湯！想出國想瘋了該怎麼辦？房仲第一品牌永慶房屋都幫員工想好辦法了！永慶房屋因應國外疫情仍持續發燒、國內疫情趨緩解封，今年調整「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃，並斥資3千萬，將國外旅遊改為全面發送獎勵金及補助金方式，鼓勵員工全台走透透，除了可降低出國感染風險外，也可達到振興國內觀光旅遊產業的效果。

永慶房屋祭出3千萬推員工振興旅遊方案！

疫情發燒別出國！永慶房屋鼓勵員工寶島遊

根據永慶房屋統計，今年有將近400位第一線經紀人與其眷屬享有「獎勵旅遊金」，每人最高獎金可領到14萬元；另外有超過3,500名員工可領到「旅遊補助金」。永慶房產集團人資部經理塗振宏表示，「年度海外獎勵暨員工旅遊」計劃舉辦8年來，員工足跡遍布巴黎、杜拜、澳洲、美國、日本及全台各大旅遊勝地，鼓勵員工增廣見聞，並維繫家人及朋友們的感情。塗振宏指出，去年早已拍板2020年到冰島、加拿大、日本及上海等旅遊計劃，沒想到今年疫情擴散全球，因此調整策略，改為發送現金獎勵年度績優經紀人。

今年海外獎勵旅遊最大獎為「幸福極光冰島之旅」。

連續5年獲得「海外旅遊獎勵」的經紀人郭俊輝，因從小家境清寒，為節省開支從來沒有出國旅遊經驗。郭俊輝人生第一份工作就是加入永慶房屋，也讓他完成出國旅遊夢想，年年都帶家人出國旅遊2至3次。他曾去過夏威夷、梵蒂岡、義大利、韓國、日本、新加坡、泰國、大陸、香港及澳門等地，郭俊輝笑說：「我要在永慶完成帶家人環遊世界的目標。」郭俊輝透漏得獎秘訣：「永慶規劃一套完整的業務計劃，我們只要跟緊公司策略，並踏實執行，拿到獎勵其實很簡單！」

永慶房產集團董事長孫慶餘(圖右)鼓勵經紀人郭俊輝(圖左)在永慶完成環遊世界的夢想。

響應政府振興方案 員工享旅遊補助金

加入永慶房屋1年半就獲得「獎勵旅遊金」的經紀人謝易霖，聽到得獎後已經迫不及待開始規劃花蓮3天2夜遊，他興奮的說：「感謝店長、師父的合作協力，幫助我在短短時間內達成業績目標，雖然今年無法到日本旅遊，但可以趁這次機會帶全家人到花蓮走走，也讓家人一同感受我的快樂與工作成就感。」謝易霖分享自己從零到有的故事，他認為只要用心學習，就能在學長姊的指導、公司的專業制度下輕鬆達成業績目標，並且逐步實現自己的人生夢想。

永慶房屋海外獎勵旅遊已舉辦第9年，同仁足跡遍布美國、法國、杜拜等地。

除此之外，從今年8/1起計算，只要員工年資滿1年以上，就能領取4千元的旅遊補助金，年資未滿1年也可依比例，最高享有3千元的補助金，許多員工開心說道：「真的是太佛心了！」永慶房產集團人資部經理塗振宏表示：「為了守護員工們的健康，以及提供客戶們安心無虞的環境，今年響應政府政策推出『永慶振興旅遊方案』，鼓勵員工休假時安排國旅行程，避免出國感染風險，也能享有休閒品質。」

永慶房屋連續8年榮獲「台灣服務業大評鑑」獎項

永慶房屋年年在創新、品牌、服務及最佳企業雇主等領域橫掃各大獎項，今年7月更在「台灣服務業大評鑑」中拿下8連霸的殊榮，並包辦連鎖房仲業前3名。面對就業市場受到疫情衝擊，求職者找工作不易，永慶房屋實踐企業社會責任，在今年6月宣布逆勢加薪，針對集團總部員工，依據績效表現平均調薪幅度3%。永慶房產集團人資部經理塗振宏表示，今年下半年將持續擴大徵才，集團徵才目標3千人，提供更多就業機會，挺員工同時也挺台灣社會。

(中時新聞網)