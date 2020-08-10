模里西斯總理在推特上TAG法國請求支援。（圖／翻攝自Pravind Jugnauth推特）

印度洋島國模里西斯沿海，因為日本貨輪觸礁，上面大量油料洩漏，導致當地海岸與近海大面積遭到汙染，而模里西斯政府表示資源不足，無能力善後，除了宣布全國進入緊急狀態外，也希望法國能伸出援手。

根據外電報導，一艘由日本三井集團營運的貨輪「若潮號」（Wakashio），日前從中國出發，經新加坡，原計畫開往巴西，但是在7月25日時，在模里西斯近海觸礁，事發時船上沒有裝載貨物，而且船上20名船員也都逃生成功。不過值得關注的是，事發現場鄰近國際濕地公約《拉姆薩公約》（Ramsar Convention）指定的重要保護區域。

模里西斯總理賈格納特（Pravind Jugnauth）在推特上發文，表示「若潮號的失事，會對模里西斯構成危險，我們的國家沒有扶正擱淺船的技術與知識，我們會與向法國求救。」他更在貼文中直接標記法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的推特帳號。

而被他國總理召喚的馬克龍，也在推特上回應，法國將會派遣專業團隊與設備來模里西斯，協助他們清除油汙。發國的軍機將會從法屬留尼旺島（Reunion）出發，運載控制油污的設備到現場，海軍船隻也會運載圍油欄及吸油劑到該處。

法國總統馬克龍回應會提供協助。（圖／翻攝自Emmanuel Macron推特）

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(中時新聞網)