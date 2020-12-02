大陸「戰狼畫手」烏合麒麟再度發布新作《致莫里森》漫畫，以諷刺手法批評澳洲總理莫里森（圖）不應迴避戰爭暴行責任，應該公開為澳軍在阿富汗對平民的暴行道歉。（圖／美聯社）

中國大陸與澳大利亞外交風波持續延燒，被大陸外交部發言人趙立堅貼到推特上的CG漫畫遭澳方強烈抗議後，掀起大陸網路上一片反澳風潮，痛罵澳方「虛偽」，並大力支持CG漫畫作者烏合麒麟。烏合麒麟為此名氣大增，接著推出新版諷刺澳軍對阿富汗平民施暴的漫畫，一日內吸引百萬網民按讚，對大陸反澳風潮起了推波助瀾作用。

大陸與澳洲之間因諷刺漫畫引發外交風波，刺激積壓多年的反澳風潮總爆發，該CG漫畫作者烏合麒麟現在自稱「戰狼畫手」，昨日晚間再度發布新創作《致莫里森》，以諷刺手法批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）迴避戰爭暴行責任，還反過來責怪大陸官方的批評。

烏合麒麟的新畫作中有大批的媒體將鏡頭鎖定在一名穿紅衣、戴紅帽的男孩身上，而男孩的面前有一幅血跡畫作，畫作背景是一片戰場，有士兵正在作戰，莫里森則忙著用澳洲的國旗覆蓋屍體，同時手指著紅衣男孩大喊「道歉」。

由於大陸網民無法直接在推特發文，部份海外華人與大陸翻牆網民則協力在推特上轉發烏合麒麟對澳洲的諷刺圖，大量湧入的轉推在推特上形成驚人的景象。但澳洲網民也不甘示弱，以大量的天安門事件「坦克人」圖片回應，澳媒也加入戰圈，讓中澳的外交風波擴大為民眾之間的網路集體對抗。

烏合麒麟在接受媒體訪問時指出，莫里森應好好面對現實，把注意力放在自己國家的事務上、管理駐外軍隊的紀律，避免再次發生這類的國際慘劇。其新作發表後，不到一天時間便湧入超過百萬網民按讚支持，同時留下3.6萬則評論，另有近10萬人轉發。

今年以來，澳洲公開要求對大陸新冠疫情進行獨立機構調查後，引發大陸強烈不滿，陸續對澳洲的肉品、木材、葡萄酒、海產、礦砂採取各種限制措施，多名澳洲駐大陸記者也指遭受威脅而離境，雙方外交對抗快速升級。對澳洲軍隊先前在阿富汗涉嫌虐殺平民的消息證實後，大陸官媒與外交部強力抨擊，網路上也宣洩出大量長久以來對澳方言論的不滿。

(中時新聞網)