2020.11.14【文茜世界周報】川普吞最高票敗選 綁架共和黨進退兩難

美國總統川普將在明年1月20日卸任，但川普至今不承認敗選並宣稱將全面展開法律大戰。外界認為，川普得票較2016年要多了1100萬票，堪稱「最高票敗選」，要他接受自己敗選實在太難；何況川普向來在意自己基本盤選民遠勝歐洲盟友，交接前一切動作都引發歐洲諸國高度不安。法國星期天日報（Le Journal du Dimanche）總編輯Francois Clemenceau直言：「夏天以來，全世界很多總理辦公室一直在準備的劇本，叫作『焦土劇本』。」

《文茜世界周報》節目指出，2016年川普與民主黨的希拉蕊競選，最終川普以290張比232張選舉人票差距，在總得票少於對手200萬票的情況下，贏得總統大位。而今年川普雖面對種種爭議，卻硬是比自己上次增加了1100萬張選票，川普當然不可能接受自己敗選的結果，這也引發歐洲諸國的緊張。

除了法律大戰與激烈抗議，究竟川普還會不會有「更可怕的劇本」？法國歷史學者暨美國研究專家Nicole Bacharan坦言：「我想我們每個人心裡都在問，但是沒有說出來的問題是，『川普會不會發動政變？』或者說『如何在美國發動一場政變？』在這裡軍隊的角色絕對是關鍵性的。」Nicole指出，川普已開除國防部長埃斯珀（Mark Esper），而埃斯珀也不是第一個被他開除的國防部長，因為川普必須擺一個他的極端擁護者在這個位子上。

面對川普在卸任前的一舉一動，Francois Clemenceau直言：「夏天以來，全世界很多總理辦公室一直在準備的劇本，叫作『焦土劇本』。」在歐洲國家眼中，川普帶給他們的不安，就像共和黨害怕川普一樣，不僅因為川普改變了美國選民結構與共和黨內生態，更重要的是，在這剩下的70天，川普本人就是一個足以威脅全世界局勢的武器，恐怖程度非一般手握核彈紅色按鈕的美國總統能比擬，讓他們不得不提前做好備案。

(中時新聞網)