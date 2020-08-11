連任選情飽受疫情衝擊的美國總統川普，先前曾聲稱在大選前要讓解決新冠病毒的疫苗問世；不過，川普的說法卻遭全美知名的貝勒醫學院兒童醫院疫苗開發中心特聘主席霍特茨打臉，而白宮防疫任務小組的佛奇先前也曾表示，可能要等到明年年初後，美國一般大眾才有機會接種到疫苗。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，霍特茨（Peter Hotez）在看過其疫苗已進入第三階段實驗的生技公司莫德納（Moderna）報告後，指出要在大選的11月3日前完成疫苗是不可能的。川普上周才說，對於大選前可見到疫苗感到「樂觀」。

不過在CNN取得莫德納寄給疫苗試驗研究人員的郵電部份內容指出，莫德納從7月27日起計畫招募3萬名研究對象，並希望在9月前完成研究對象招募，但當前僅有4536名志願者參與，且全美89個研究點也只有54個在運作，按照前兩周的進度而言，不太可能在9月底前完成招募。

費城兒童醫院的疫苗學家奧菲特（Paul Offit）也表示，看不出來疫苗趕在選舉日前出爐的可能性。他指出，由於受試者接踵第一劑疫苗後，必須過28天才能接種第二劑疫苗，這代表在9月底註冊的受試者，在10月底前不會接種第二劑，而還必須再等兩周等疫苗完全發揮作用，但那時選舉早過了。

此外，參與疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的白宮防疫任務小組的佛奇（Anthony Fauci）也表示，即便最樂觀的計畫進度達標，疫苗也如期於11月在美推出，大部分美國民眾最快恐仍需等到明年春天或夏天後，才能接種。

(中時新聞網)