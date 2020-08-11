香港實施國安法一個多月後，港府已經以違反國安法罪名逮捕了包括香港壹傳媒創辦人黎智英在內多名人士，美國國會兩黨議員對此表示強烈譴責，並呼籲加速推動相關法案，為香港人提供政治庇護。

《美國之音》報導，香港警方周一以違反《香港國安法》逮捕包括黎智英與其2名兒子、壹傳媒4名高層主管，以及其他香港民主活動人士等10人，使用的罪名包括勾結外國勢力、煽動分裂等。

美國國會目前在休會期間，但兩黨議員多人在推特上表示對港府行動強烈譴責。因支持香港民主運動被大陸制裁的美國議員克魯茲（Ted Cruz）的發言人在書面聲明中表示，克魯茲曾說「香港是新柏林」，他將在國會他的同僚合作，「讓美國脫離中國，抵制共產主義蔓延」。

報導說，首次被北京制裁的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）在對香港逮捕行動回應稱，「這就是中國想要強加於世界的『言論自由』」。另一位被北京制裁的美國共和黨參議員圖米(Pat Toomey)則表示，從監禁報紙出版商，到操縱選舉，再到大幅擴大對香港人的監視，中共的行動證明了他們扼殺香港民主和基本自由的決心。

與圖米參議員共同推出《香港自治法》的民主黨聯邦參議員范．荷倫（Chris Van Hollen）未表示，要敦促美國行政當局繼續運用《香港自治法》所賦予的所有權力，讓香港政府及其他官員為鎮壓行動承擔後果。

參議院外交委員會民主黨成員默克里(Jeff Merkley)也在推特上發聲譴責香港逮捕行動，他並呼籲國會盡速採取行動，為有處於危險的香港人提供政治庇護。

美國參眾兩院曾於6月底推出各自版本的《香港安全港法》（Hong Kong Safe Harbor Act）議案，允許部分香港居民以「第二優先」的身份在美申請避難。

(中時新聞網)