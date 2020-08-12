小米創辦人、董事長暨CEO雷軍在分享小米十周年主題演講之際，同時發布Redmi旗艦定位的K系列新品：Redmi K30 至尊紀念版。作為十週年代表作之一的Redmi K30 至尊紀念版搭載天璣1000+ 旗艦5G處理器，配備120Hz AMOLED全面屏、6400萬超高畫質四鏡頭及立體聲雙揚聲器，是一款配備均衡的全面旗艦。Redmi K30 至尊紀念版售價人民幣$1,999元起，8月14日上市。

120Hz極致全面屏 立體聲雙揚聲器

Redmi K30 至尊紀念版採用彈出式全面屏設計，螢幕佔比高達92.7%，提供更為極致的螢幕體驗。採用三星E3材質AMOLED螢幕，擁有1200nit超高峰值亮度，亮度更高更省電。同時對比度高達5000000:1，100%覆蓋DCI-P3色域，支援HDR10+顯示。120Hz更新率與240Hz觸控取樣率，在高幀率遊戲、影片下擁有更流暢的體驗。並支援60Hz/120Hz自我調整幀率，可有效降低功耗。

Redmi K30 至尊紀念版還支援360°超光感技術，在手機正面和背部均配備光線感應器，有效解決自動亮度不準的問題，螢幕亮度調節更精準、更順滑。此外，Redmi K30 至尊紀念版還是Redmi首款採用立體聲雙揚聲器的手機，可帶來更好的立體聲效果，增強聲音的空間感與臨場感。

天璣1000+ 旗艦處理器 支援雙5G雙載波聚合

Redmi K30 至尊紀念版搭載天璣1000+ 積體式5G旗艦處理器，7nm工藝製程。採用ARM最新Cortex-A77和Mali-G77高性能核心，安兔兔跑分超53萬。AI性能方面，6核獨立APU 3.0，大小核組合能對更多應用場景做到精細化調度，平衡演算能力與功耗，處理AI任務更靈活，蘇黎世AI Benchmark跑分，Redmi K30至尊紀念版位列第一。遊戲體驗上，透過Hyper Engine 2.0和Game Turbo雙遊戲優化引擎，Redmi K30至尊紀念版可應付市面上主流大型遊戲，滿幀運行不延遲。

Redmi K30 至尊紀念版搭載目前最先進的網路通信技術，支援SA/NSA 雙模5G組網，還是全球首批支援雙5G待機的手機，兩張5G卡可同時待機。配合Redmi自行研發的智慧雙卡切換功能，讓手機時刻處在高速5G網路下。更為重要的是，還支援5G雙載波聚合技術，在5G網路下，速率翻倍的同時還可有效提高5G信號接收範圍。

Redmi K30至尊紀念版在5G功耗和5G特殊場景下也擁有諸多優化，可根據使用場景的輕重，智慧配對適合的網路策略，動態選擇網路。對於電梯、高鐵等場景進行針對性調校，在特殊環境下也能有穩定、快速的5G連接。

同時，Redmi K30至尊紀念版3495mm²超大面積VC散熱板配合石墨烯、石墨片組成立體散熱系統，保證長時間的性能穩定輸出。

6400萬全場景AI四鏡頭 支援音源變焦

Redmi K30 至尊紀念版配備6400萬超高畫質全場景AI四鏡頭，6400萬像素超高畫質主鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭、等效50mm長焦微距鏡頭以及200萬像素人像景深鏡頭。

6400萬像素超高畫質主鏡頭支援四合一1.6μm大像素，可直接輸出6400萬超高像素照片，119°超大廣角鏡頭令拍攝畫面更震撼，人像景深鏡頭配合主鏡頭可拍出背景虛化自然的人像照片。

其中的長焦微距鏡頭擁有50mm等效焦距，是市面常規微距鏡頭的兩倍，相同距離下放大倍率更高，細節更清晰。相同放大倍率下，可以離得更遠去拍攝，避免被拍攝的主角受到驚擾，提高了微距相機的實用性。

拍攝影片時，Redmi K30至尊紀念版還支援Audio Zoom音源變焦功能。與常規的雙麥克風設計不同，Redmi K30 至尊紀念版的麥克風多達3個。錄製影片時，聲音可以跟隨畫面進行「變焦」，遠處的聲音也可清晰記錄，提高影片錄製時遠端收音的效果。

軟體功能方面，Redmi K30 至尊紀念版內建全新的魔法換天與AI分身攝影等多種基於AI的創新影像玩法。AI分身攝影毋需再製或剪輯，隨手就能拍出頗具科幻效果的分身照片或影片。魔法換天則可對照片中的天空一鍵替換，不讓天氣和地點成為限制。

4500mAh大電量33W快充 配備線性馬達

續航方面，Redmi K30 至尊紀念版配備4500mAh大容量電池，可滿足一天續航所需。並支援33W快充，不到一小時即可充滿。支援便捷實用的多功能NFC，手機就是交通卡，還可模擬門卡和行動支付。小米交通卡更支援大陸地區約300+座城市，實現了對主要城市的全覆蓋。還支援免費舊卡移新機，卡內餘額同步遷移。

其它功能與配置上，Redmi K30 至尊紀念版既有振動感豐富回應快的線性馬達，也有可控制傳統家電的紅外線遙控器以及便捷實用的螢幕指紋等，擁有均衡的旗艦體驗。

Redmi K30 至尊紀念版擁有月幕白、極夜黑、薄荷綠三種配色，提供4個容量版本，包含6GB+128GB售價人民幣$1,999元、8GB+128GB售價人民幣$2,199元、8GB+256GB與8GB+512GB同價人民幣$2,499元。於8月11日21:30起，Redmi K30 至尊紀念版開放以人民幣$100元訂金預購，8月14日上午10:00在中國大陸市場開賣。是否在台上市，需等候台灣小米方面確認。

(科技)