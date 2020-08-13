華府智庫哈德遜研究所與美國進步中心共同舉辦的視訊會議

台灣駐美代表蕭美琴日前在華府智庫「哈德遜研究所」與「美國進步中心」共同舉辦的視訊會議上表示，解放軍在地區上採取敵意和侵略性作為，增加誤判及意外的風險，台灣必須和美國及地區盟友協調，採取必要的反制行動。

據《美國之音》報導，在這場美國智庫舉辦的視訊研討會中，蔡英文總統也應邀發表演說，她表示在第二個任期中將採取更審慎的態度來處理兩岸政策，同時繼續與美國合作，在地區共同利益上建立更具建設性的美台安全合作關係。

7月才剛上任的蕭美琴首次以台灣駐美代表身份參加華盛頓智庫活動，她在這場被稱為華盛頓兩大保守派智庫的研討會上表示，蔡英文總統致力於地區平衡穩定、維持台海現狀以保障台灣的民主自由，台灣「不會挑釁也不會屈從」。

蕭美琴說，解放軍在此地區，從中印邊境、南中國海到日本周邊，都在採取更具敵意和侵略性的作為，更無視國際規範和民意頻繁侵入台灣防空識別區(ADIZ)和跨越台海中線，增加了誤判及意外的風險，因此「台灣必須和美國及地區盟友協調，以建立共同威脅圖像和反應，並採取必要的反制行動。」

哈德遜研究所海權中心主任克洛蒲賽(Seth Cropsey)說，美國對台灣遭到威脅恫嚇的反應，必須從中國共產黨的眼光來看，「北京看待猶豫又不定時軍售，以及美國不確定的意圖，就像一位將軍看待沒有做好戰鬥準備的敵軍，美國的猶豫不會威懾中國，反而會鼓勵中國加強對台灣民主的挑戰。」他還詢問台灣的「體防衛構想」細節。

蕭美琴答稱，「整體防衛構想」是台灣目前最主要的防衛戰略，它是要建立不對稱能力來應對中國的脅迫，「我們所謂的不對稱能力是指具有成本效益但卻殺傷慘重的威懾能力，使任何侵略的想法都會非常痛苦。」目前台美正在討論軍備採購包括「海岸防衛巡弋飛彈」(coastal defense cruise missile)，用以搭配台灣自產的雄風飛彈，其他正在討論的還包括水下水雷(underwater sea mines)以威懾對台灣的兩棲登陸或立即的攻擊。

蕭美琴說，台灣面對的是實際的生存問題，這是由於中國對台灣的領土和主權主張，以及這種主張的背後有軍事擴張的支撐。才不到幾年，中國海軍的能力已經從海岸擴張到第2、第3島鏈，接近夏威夷，所以台灣戰略位置及其生存力量對於廣泛的地區穩定都極為重要。

蕭美琴也指出，雖然美台對維持地區穩定和自由航行有重疊的戰略利益，但彼此的視角卻極為不同， 台灣是一個正在為自己生存而戰的島嶼，但美國卻是一個全球超級強權，也因此即使美台有重疊利益，但卻是從非常不同的層面來應對共同的挑戰。因此台灣必須經常與美國及其他地區理念相近的夥伴對話，以便討論共同威脅的局面及應對方式。

(中時新聞網)