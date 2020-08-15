氣象局針對全台15縣市發布豪、大雨特報。（氣象局）

（15:50更新）氣象局針對15縣市發布豪、大雨特報，桃園市及新竹縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹市及苗栗以南地區，花蓮及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

中央氣象局今（15日）針對10縣市發布大雨特報，其中包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣。氣象局也提醒民眾注意雷擊和強陣風。

氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，南投及南部地區，桃園至台中、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，建議民眾可避免非必要的戶外活動，並注意防曬、適時補充水份、慎防熱傷害發生。

(中時新聞網)