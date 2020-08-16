大陸商務部14日發佈《關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，其中公佈了數位人民幣試點地區：在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。根據中新網報導，目前數位人民幣試點仍是「4＋1」，先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。

另針對網上傳的網上傳的北京、天津、上海等28個試點，相關人士也說明，其實是另外指的全面深化服務貿易創新發展試點。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，數字貨幣能像紙鈔一樣流通，它的定位就是現金的替代，跟現金一樣是法幣，有國家信用背書，具有無限法償性，任何人都不能拒絕接受。

新網銀行首席研究員董希淼表示，數位貨幣可以實現「雙離線支付」，收支雙方都離線，也能進行支付。只要手機有電，哪怕整個網路都斷了也可以實現支付。這一點確實比微信支付、支付寶更有優勢。

趙錫軍更說，數字貨幣取代紙幣面臨2個約束。第一是使用者是否願意用；第二是技術條件能否滿足，因為交易支付的速度受制於技術，當交易數量突破一定限制，可能會引起故障、當機、軟體崩潰。

(旺報 )