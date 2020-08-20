憑藉權勢性侵的案件層出不窮，受害者大多因為對方身分有苦難言，有如知名書籍《房思琪的初戀樂園》中女主角的遭遇，來自大陸浙江大學的王姓女博士生，2年前墜樓身亡，死因確定是輕生，最近有一名表示是死者母親爆料，女兒長期被指導教授性騷擾，最後罹患憂鬱症後走上絕路。

這名自稱是王姓女博士生的母親，在微博上控訴，女兒在2013年，以外保研究生的身份進入浙江大學，隔年則轉為碩、博班連讀，指導教授是一名戴姓男子，而女兒就讀碩博班的這2年期間，多次被戴男性騷擾，包括熊抱、摸胸、摸下體等猥褻行為，身心受創的女兒因此罹患憂鬱症，於2年前選擇結束自己的生命。

戴姓指導教授傳性騷擾醜聞(圖片取自/澎湃新聞)

女博士的媽媽表示，從今年7月27日到28日，她不斷打電話給浙江大學，想要舉報戴姓指導教授，並要求學校調查，但這兩天自己打了72通電話，竟無人接聽、更是拒絕回覆問題。此事曝光後，浙江大學發表聲明，認為此事缺乏相關證據，且學校已經針對此事對教授做出處分，目前雖然保留教職，但他已「失去了很多的機會」。

遭控訴的戴姓教授，否認對學生性騷擾，如果抱有懷疑可以向學校求證，根據查詢浙江大學官網，戴男1980年生，有作物學博士、教授、中國農學會理事、浙江省傑出青年基金獲獎者、浙江大學求是青年學者等，目前在浙江大學農學院作物科學研究所任職，擔任指導教授大約4年。

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