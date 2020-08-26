中央氣象局發布豪雨特報，南高屏從25日晚間起就雷雨交加，不僅雨量破百，台南保安車站旁一度淹水3米深，馬路直接變成河，台南全市至少封閉5處道路與8座橋樑，因積水交通大亂，不少市民湧入市長黃偉哲臉書留言哀號「放假吧，市長！」。

經過一夜大雨，黃偉哲一早在臉書呼籲市民注意交通安全，不過民眾最關心的還是能不能停班停課，紛紛在黃偉哲臉書留言詢問「市長大大，要宣布放假了嗎？」、「這種雨怎麼沒有停班停課呀」、「雨量比強烈颱風還多，放假吧！」、「雨大成這樣，身為騎車市民的我不敢出門」，不到幾個小時，黃偉哲臉書就被近千則留言灌爆。

有民眾反映，雖然法規上是未來24小時累積雨量超過350毫米才能放假，350毫米平地是還好，了不起淹到肚臍，但山地會嚇死人吧。黃偉哲表示，市府和氣象局保持密切聯繫，聽說傍晚會有另一波大雨，市府會以「料敵從寬，禦敵從嚴」的態度做好相關防汛工作，只要每小時雨量超過300毫米，或其他因素造成上下班困擾，就會適時發佈訊息。

(中時新聞網)