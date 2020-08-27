大陸國防部發言人吳謙今天針對美台軍售議題時回應稱，去年美方宣佈向台軍出售66架F-16V戰機後，中方立即表明了堅決反對的立場。如果美方執意推動新一輪售台武器，中方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。

據《環球時報》報導，8月27日下午大陸國防部例行記者會上有媒體提問：台灣媒體報導，美國防部近日公佈的一份總價值為620億美元、為期10年的軍售訂單中，包括可能向臺灣出售的66架F-16V戰機。請問對此有何評論？

大陸國防部新聞發言人吳謙大校說，中方一貫堅決反對美國售台武器。一直以來，美售台武器都是破壞中美兩國兩軍關係和地區和平穩定的一個重大問題。在這個問題上，中方的立場清晰明確。

吳謙表示，去年美方宣佈向台軍出售66架F-16V戰機後，中方立即表明了堅決反對的立場。如果美方執意推動新一輪售台武器，中方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。

在去年美方售台M1A2T艾布蘭主戰車與新一批針刺飛彈時，大陸亦宣布對相關承包商進行制裁，包括漢威聯合（Honeywell）、豪士科集團（Oshkosh），以及通用動力（General Dynamics）的子公司灣流航太（Gulfstream Aerospace），加上生產針刺飛彈的雷神公司(Raytheon)。

台灣已正式簽訂採購66架F-16V戰機合約，預計美方將在2023年首批交貨2架新機，2026年完成全部交機作業。這批軍售是自1992年老布希總統宣佈向台灣出售150架F-16戰機以來，美國首度向台灣出售先進的戰鬥機。

(中時新聞網)