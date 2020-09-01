高雄14歲國中少女，疑和網友會面，上月29日從高雄獨自搭乘高鐵到新竹，搭上陌生人的車後，至今已失蹤４天，家屬心急如焚。警方於昨日尋獲曾開車載著少女的盧姓司機，但少女行蹤仍不明。據悉，少女為應徵手游陪玩工作，才會搭車北上，但透過少女母親得知，女兒過去曾透過販賣面膜的方式，早已賺到所得，不排除提供相關商品與少女傳訊息的皆為同一人。

據《ETtoday》報導，少女今年正就讀國一，準備升國中二年級，暑假期間積極地尋找可以打工的機會，母親透露，女兒5月曾與一名男網友透過交友軟體聊天，以打工為誘因，開出時新200元的高價，便告訴少女每周都會有5萬元的消費預算，日前也收到對方寄來的手機及現金。

少女母親受訪時表示，女兒很積極在找尋打工的機會，日前曾透過販售面膜，獲取零用錢，至於貨源來自何處，母親也不是很確定，但猜疑與載走她的那一個人，為同一人。

回顧事發至今，少女29日疑為與網友見面，獨自搭乘高鐵至新竹，搭上陌生人的車後，隨即失聯。母親心急如焚報警處理，警方利用手機定位發話功能找人，但少女的行蹤飄忽不定，昨上午發現她人在北市水源路、萬華一帶，接近中午又出現在新北市八里，警方找她就像在捉迷藏。至於少女為何會離家？據了解，少女疑似與家人有爭吵，便負氣離家，豈知就此失聯。

(中時新聞網)