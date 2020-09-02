中元普渡供奉的供品，在拜拜時會把食物包裝打開，或是將香插在食物上，很容易孳生細菌造成食物壞掉。（中時報系資料照片）

根據我國傳統，民間於農曆七月中元普渡有準備豐盛的供品敬奉祖先及好兄弟之習俗。普渡拜拜可說是民間年度大事，家家戶戶準備供品時，都會到各大賣場採購，但在祭拜後，不少人會說普渡過的食物感覺少一味，是因為被神明和好兄弟吃過，其實不盡然！

食物長時間曝曬易變質 肉類應充分加熱再食用

不過，農曆七月氣溫高，普渡時將食物拿出冰箱外，一放就是一兩個小時，食物當然容易變質，尤其一般拜拜都會把食物包裝打開，或是將香插在食物上，很容易孳生細菌造成食物壞掉。

衛生福利部食品藥物管理署指出，祭祀供品、普渡食品之衛生安全需特別注意，如魚、雞、豬肉或素三牲等應避免長時間暴曬而造成病原菌生長，並建議食用前應將食品充分加熱，以避免食品中毒。

選購乾糧4原則要牢記 避免食物中毒

此外，食藥署進一步提醒，購買罐頭、泡麵、乾糧及飲料等之供品則應注意以下選購原則：

一、完整包裝之食品應有清楚完整之標示，如內容物、食品添加物、製造廠商或國內負責廠商名稱及有效日期等。

二、購買前應確認包裝是否完整，切勿購買已拆封或有破損之產品，如發現罐頭食品膨罐則請勿食用。

三、不選購來路不明、外觀不完整、顏色過於鮮豔或太白的產品。

四、食品開封時，如發現有異味、腐敗之情況應立即丟棄。

冷凍食品應適當保存 確保飲食安全無虞

夏季高溫多雨，食藥署提醒，食品業者，含製造業、輸入業、餐飲業、物流業、倉儲業及販賣業等皆應特別注意低溫食品的保存條件，冷凍食品之品溫應保持在攝氏負十八度以下，冷藏食品之品溫應保持在攝氏七度以下、凍結點以上，並同時避免劇烈之溫度變動。

而民眾在寄送低溫宅配前，也應先將欲寄送的食品預冷至適當溫度，收受低溫宅配或購買低溫食品後則應迅速放入冰箱，以確保飲食安全。

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(中時新聞網)