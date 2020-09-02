近日捷克會議長韋德齊（Miloš Vystrčil）帶來的旋風橫掃台灣，其自稱「台灣人」的友善與熱情讓許多台灣人有點不知所措。雖然如此，台灣終究要理解這次的外交旋風夾雜著捷克國內黨派之爭、政治理念與國際形勢的變化，遠方來客帶來的驚喜正可做為台灣反省與調整外交政策的開端。

台灣在國際的能見度隨著美中對抗加劇而升高，突如其來的防疫聲譽與國際支持在讓人意外，捷克議長來訪雖與防疫無直接關係，卻有著政治理念契合的情誼。捷克在反對共產主義上有受到蘇聯壓迫的歷史因素存在，從前任總統哈維爾（Václav Havel）開始與台灣就有許多來往，雙方都曾有同為共產主義政權的政治對手，政治理念與經歷有共同之處。雖然台捷雙方過往的外交關係並不熱絡，直到於1989年領導捷克和平革命、後來當上總統的哈維爾於2000年會見已卸任的前總統李登輝，才開啟雙方政治上的互動。哈維爾卸任後隔年2004年也受邀到台北參訪，會見當時的總統陳水扁，與今天捷克議長一樣都曾引發一陣訪台旋風。

除了這些政治人物與理念上的互動之外，台捷雙方經貿往來極為有限，僅有不多的旅遊與文化交流。引爆雙方政治互動的則是2019年台北與布拉格的姐妹市風波，當時兩市締結姐妹市之議引起大陸的抗議，市長賀吉普（Zdeněk Hřib）又是曾來台留學並留下良好印象的新興政治明星，在其堅持下大陸的北京最後結束與布拉格的姐妹市關係，讓台北在與對岸的城市外交競爭上獲致難得的勝利。

台捷之間這種因緣際會的理念互動與友誼聯繫，隨著國際政治形勢的重大轉變而加速。當時捷克國內的政黨之爭，捷克執政黨與大陸的建立起的關係在「一帶一路」政策推動下過度操作，居間牽線的香港商人在擴大政商勾結過程中遇上大陸反貪腐行動而崩解，加上大陸又陷入美中貿易戰漩渦，與捷克關係進入空窗期，多項承諾的投資不只落空，甚至違約產，親中的捷克總統澤曼飽受責難，執政黨在大選中隨之遭逢挫敗。在野黨趁著大陸投資團隊瓦解與美中國際形勢大轉變，把大陸與台灣的兩岸議題帶進捷克，成為執政黨與在野黨政爭的主要訴求。

不料屬於在野黨的捷克前議長庫貝拉（Jaroslav Kubera）計劃訪台後仍飽受來自執政黨與北京方面的壓力，他在出發前因健康問題猝死，使得兩岸議題爆發為捷克極熱門政治議題，其繼任者韋德齊接續其遺志完成台灣之行。台捷之間的關係發展可說是以對抗共產主義與民主理念開始，在國際形勢變化中因緣際會而逐漸成熟，未來雙方也必須發展出堅實的互利紐帶才能有效地推升彼此關係。

捷克這次組織史上最高規格的訪問團並非只是走過場，來訪的參議院議長明知此舉必然會遭到大陸的抵制，行前捷克的智庫與專家們做足了研究，認定在當前形勢下大陸能對捷克在經濟上的抵制極為有限，出口商品與服務業受到的影響可能在1.2%到2.3%之間，整體GDP受影響約在1%左右，這其中當然不包括受疫情影響的旅遊業。

依照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，未來有很大的執政潛力。但是，換了屁股就會換腦袋，韋德齊與其盟友如果執政，不見得能以現在的方式對待台灣，此台捷雙方未來在理念合拍的同時，還是要有足夠的利益連結，才能有效地維繫彼此的關係。這對歐洲這塊有待趁勢開拓的外交戰場來說，是一件相當艱鉅的工程，恐怕難以輕易就樂觀應對。

(中時新聞網)