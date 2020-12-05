北京故宮是中國最後一座皇宮，其中充滿了數千年積累下來的文化，從名稱、建築格局、裝飾等都充滿了各種帝王意象，而其中又以道家思想、陰陽五行的影響最大。除將皇宮命名為紫禁城外，宮內各處有各種吉祥動物如龍、蛇、龜、鶴等造形，還包括較難以肉眼窺見全貌的大型建構：象徵靈蛇的金水河與象徵玄龜的景山。

一般所知的北京故宮是南北較長東西略窄的矩形，皇宮當中用來象徵帝王氣象與君權神授的意涵，確實隨處可見。明朝開國之君朱元璋將北平府封予4子朱棣，封號燕王，朱元璋死後朱棣以「清君側」為名發動「靖難」政變，返回北京登基為帝。他把元朝留下宮殿擴建為皇宮，因篤信道術，於是以北斗之首的紫微星作帝王象徵，而帝居自古稱「禁中」，因此將皇宮命名為紫禁城。

故宮的金水河是由原來的金水河開鑿引入宮內，刻意將河道挖掘成彎彎曲曲走向。圖中藍色線為金水河道。（圖／搜狐網）

人工開鑿的故宮金水河彎彎曲曲象徵蛇身，在其出宮處設計了錐型的蛇頭。圖中為蛇頭所在位置。（圖／搜狐網）

朱棣相信「左青龍、右白虎、南朱雀、北玄武」等道家玄學，在發動政變時還不時假託或捏造神跡，以真武大帝(原名玄武大帝，宋朝時因避皇帝名諱改為真武大帝）顯靈來激勵軍心。政變成功後朱棣在南方的武當山供奉真武大帝神像，建造北京皇宮時也特意在中軸線上修建宮內唯一神殿「欽安殿」來供奉真武大帝。他自認是真武下凡，殿內神像還以自己相貌塑成。此外，皇宮內各處可見守護真武大帝的靈蛇與神龜雕塑，將統治權賦予上天授予的神聖意象。

故宮後面景山是建築皇宮所挖出土方推積而成，其形如龜，有人認為解釋為龜形只是巧合附會。（圖／網路）

道家玄學中龜也象徵長壽，蛇則意喻生殖與繁衍，除了宮內各種造像雕塑之外，皇宮建築格局也有相同的意象。一般人遊故宮時只知宮內有一條由外至內蜿蜒而成的金水河，而金水河之所以彎彎曲曲，因為它完全是人工挖掘而成，將原在宮外的金水河引入宮內繞了幾個地方後再出宮，除了用於雨天排水與取水防火之外，在形狀上象徵靈蛇，其蛇身環繞皇宮前方各殿，河水出宮處修建成錐型象徵蛇頭；至於玄龜則是指故宮後門的小丘陵景山（又稱萬歲山），該處原來是平地，遼代才因建築堆土成丘，興建明皇宮時挖出更多的土方堆積為龜形小山。這些蛇與龜的意象，身在宮內比較難以看出，在高處時可以看得較為明顯。

故宮欽安殿內供奉腳踩蛇龜的真武大帝像。（圖／搜狐網）

故宮內唯一未曾失火的欽安殿供奉真武大帝，也是唯一供奉神像之處。（圖／網路）

有趣的是，道家真武大帝的塑像經常是腳踩龜蛇，故宮內欽安殿所供奉真武大帝亦是如此。在故宮經歷明清兩朝的600年歷史中，宮殿不斷擴建，但幾乎所有宮殿都曾遭過或大或小的火災，只有供奉真武大帝的欽安殿未曾失火。為此宮內傳言真武大帝是故宮守護神，甚至在嘉靖年間皇宮失火時，還有太監聲稱見到腳踩龜蛇的真武大帝站在欽安殿頂上協助撲滅火勢。

至於位於故宮後門的景山，雖然有長壽之意，但明朝國祚走至盡頭時，闖王李自成攻進北京時，最後一代崇禎皇帝在象徵長壽的景山上自盡。現在景山上還有顆樹，四周圍著柵欄，旁邊牌子上寫著崇禎皇帝在此自縊殉國，據北京的史學研究人員表示，那是騙觀光客的，因為崇禎自盡已4百多年，別說他是否真在樹上自縊已無法考證，就算真如傳言所說，能活到4百多年的野生樹不會這麼小。無論如何，蛇與龜保護不了皇帝，更保不住國祚，在朝代滅亡時，皇宮內所有的象徵反而成為更大的諷刺。

(中時新聞網)