今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動。（葉書宏攝）

今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動。（葉書宏攝）

今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動。（葉書宏攝）

今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動。（葉書宏攝）

今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動。（葉書宏攝）

今（29日）適逢農曆10月15日水官大帝聖誕，新北市石碇永定聖興官舉辦繞境活動，由永定里長王金洞擔任前導車，繞境隊伍行經永定里內各宮廟、民宅，沿途民眾焚香祝禱，祈求一切平安。

永定聖興官主祀三官大帝，三官大帝為保儀大夫、保儀尊王和清水祖師，是當地重要的信仰中心，另外還有陪祀天上聖母、福德正神等神尊。

繞境隊伍於上午9時出發，沿途行經明陽慈惠堂、石碇財神廟等宮廟，更深入里內各民宅，民眾沿途虔誠參拜「換香」，儘管蜿蜒山路內僅有1戶，隊伍仍繞境各角落，庇佑永定里內平安。

此外，石碇區長李浩榕於中午時抵達永定聖興官，與信徒們一起祈禱，庇佑市民健康。

石碇永定聖興官主委陳國有表示，永定聖興官有百餘年歷史，早期以「香爐」模式參拜，受到當地信眾回饋才建廟供俸，廟內也供俸先民的神位，象徵不忘本，感念祖先開墾精神。

陳國有也提及，聖興官屬於永定所有里民，廟內大大小小事務里內民眾義務幫忙，不僅是宗教信仰中心，同時也是里民交流聚會的場所，宮廟前廣場更是新北市銀髮俱樂部據點，市府規畫有體健設施。

王金洞表示，繞境活動是里內重要的傳統民俗，儘管天氣不佳，繞境隊伍仍繞行全里，未來也會持續舉辦下去。

(中時 )