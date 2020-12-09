空軍新竹2聯隊幻象戰機飛官王同義8年前在法國受訓時機械故障墜毀，當時他奮勇避開民宅、捨己救人的大愛精神，如今化作藝術裝置降落在新竹市東大飛行公園！以「展翅高飛」為名的藝術裝置9日揭幕，空軍與新竹市政府希望王同義的精神永遠留在市民的心中。

新竹市長林智堅、空軍副司令鄭榮豐中將、法國在台代表公孫孟、設計者游文富及烈士家眷今天一起出席紀念裝置揭幕典禮，鄭榮豐也代表向眷屬表達崇高的敬意。

林智堅表示，他的心情就如今日的灰色天空一樣，充滿不捨與思念，市府、空軍透過莊重典雅的裝置藝術，將他的精神永遠留在市民朋友的心中。

他要代表全體市民朋友，謝謝空軍不分晝夜守護領空，尤其現在兩岸關係緊張，空軍為了國家、人民第1線擋在威脅前，他邀請市民有空時攜家帶眷來走走，珍惜天空下的和平，緬懷烈士們的精神。

鄭榮豐指出，感念王同義上校在生死交關時，選擇極力將飛機閃避民宅，以自己生命保護無數家庭、生命，軍方以他為榮、他是英雄。

他說，每位國軍背後，總有家屬默默承擔憂心與壓力，他再次感謝王同義家屬支持他成為空軍，空軍都以王同義情操為典範，不管遇到什麼挑戰，空軍都將努力維護領空，讓國家、人民有更好未來。

「展翅高飛」設計者游文富說，作品是刻有老鷹翱翔高山的圓柱體，象徵王同義象徵翱翔天際，守護領土永垂不朽。

作品與王同義同樣是178公分高，直徑37公分則是紀念王同義得年37歲，作品外更刻上王同義最熟悉的新竹空軍座標「05／23」。

市府民政處表示，新竹東大飛行公園富含教育和歷史意義與傳承，空軍的精神在此永留存，法國也在當地立碑紀念，為他的精神和英勇事蹟感到驕傲。

(中時 )