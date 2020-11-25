大陸南方近日持續高溫有如夏天，但東北卻揚起大風雪，大陸的首都北京也在昨(23日)天下了今冬首場雪。北京的雪景是有名的，特別是圍繞著最知名的故宮景色，金瓦紅牆、雪掛松枝，多年來許多文人與藝術家為之稱頌不絕。著名女詩人兼導演尹麗川一句「一下雪，北京就成了北平」傳頌多年，成為北京雪景最流行的讚嘆辭。只是隨著網路時代到來，故宮雪景如今有了新氣象，商業網紅大批湧入，卻讓故宮成了的橫店。

這幾天東北的暴雪，大陸微信朋友圈與抖音刷爆了暴風雪驚人景象，在北京人的期待與呼喚下，北京也飄了雪花，但雪下得少，還沒堆積出令人讚嘆的北京雪景，但預期也不會等待太久。北京雪景早就負有盛名，在網路推動下，尹麗川著名的北京雪景讚嘆就這麼傳遍大江南北。

據說尹麗川是在微博上如此描述北京雪景：「一下雪，北京就成了北平；我們去後海看雪，就回到明清。」具體發文的時間難以查考，但這兩句詩文廣為流行的時間大約是在2015年的冬季，當時微博已相當盛行，有網友轉述時搭配了一組北京雪景的照片，美景搭配好文，確實令人發思古幽情。此後網民加以引申，還冒出模仿文「下雪了，西安就成了長安」、「南京就成了金陵」，都是以老地名引出人們懷舊的情愫。

其實做為地名，歷史上絕大部份時間都叫北京，近代更只有短短的30多年時間稱北平。往昔的北京尚未現代化，滿街塵土，下雪則到處泥濘，作家梁實秋寫過一篇回憶故鄉北平的散文《北平的街道》，文章中曾指街道上「無風三尺土，有雨一街泥」，加上居民垃圾與騾馬排泄物臭氣沖天，實在毫無美感可言。而或許正因如此，大雪一下，掩蓋了醜陋髒汙的街道胡同，才顯出北京的美。

而之所以稱北京雪景為北平，與10多年前在大陸刮起的「民國範兒」（民國風）有關，人們透過懷舊以抒發對現狀的不滿與無奈，想像著古人喝茶閒談、漫步賞雪、悠然自得的心情，與過去幾千年來的借古諷今，有非常相似的心路歷程。

北平雪景以故宮最佳，只是今年湧入了許多網紅，以故宮雪景為背景吸引流量推銷商品，讓整個故宮看起來像拍廉價戲劇的橫店鎮。（圖／搜狐網）

北京的雪景最知名的是故宮與其周邊景點，大雪一下，大部分現代化事物都會被掩蓋，留下的都是巨大的宮殿與老樹。但近年來出現了新景象，今年故宮內外大量湧入穿著時髦或著漢服古裝的網紅，這些直播主藉著美景為自已的頻道增加流量。她們在故宮入口處大排長龍，在宮殿門口換裝拍照，有的還帶著道具與推銷的商品擺拍，穿越時空的怪異氣氛帶著浮誇，讓整個故宮變成拍攝廉價戲劇的橫店。橫店是浙江省金華市所屬的一個鎮，多年來投入巨資打造影視基地，是目前最集中、最惡名昭彰的廉價戲劇生產中心。

各路網紅齊聚故宮讓今年北京雪景蒙上一層陰影，賞故宮雪景可能會遇到不少干擾，原先因下雪造成心情上的移轉變成穿越劇的時空錯亂，失去了悠閒的感覺，換上粗俗的商業化景象，恐怕會深深刺痛北京市民與慕名而來遊客的心理吧！

(中時新聞網)