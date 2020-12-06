LINE出品、LINE TV獨家播出的實境節目真人秀《今天誰來店》集結苗可麗、王彩樺、蔡燦得、張書偉、溫昇豪、柯有倫、小薰等人，一同走入台灣各地，協助在地老店家轉型再行銷，傳承台灣好味道。苗可麗卸下彪悍的螢幕形象，展現真性情，幫助麵茶老店炒麵茶、設計菜單，甚至上街叫賣，第一口吃下麵茶時竟感動落淚，並直喊：「這是幸福記憶的味道！」她在節目中擔任流行導師，協助老店家轉型再行銷，私底下女兒反而像她的老師，不僅開車載她，也教她使用許多3C用品，「現在女兒就像我姊姊」。

為何會接下節目邀約，苗可麗表示：「如果因我的參與而對店家有幫助，這是我非常樂意付出的。」她吃下麵茶後想起「幸福記憶」竟感動落淚，「瞬間把我拉到小時候，爸爸為我沖泡麵茶，畫面是在溫暖黃光下的餐桌，冒著煙的麵茶有爸爸對我的愛，充滿著被保護的安全感」。她真情流露的模樣，讓人感動。

苗可麗努力賣麵茶。（LINE TV提供）

苗可麗上街叫賣麵茶時，遇到許多粉絲支持，一瞬間就被人群包圍，她感動表示：「這就是台灣最可愛的人情味，就像古早味一樣，不一定是什麼頂級的美味，但卻是最有溫度、讓人感到幸福的好味道。」她希望台灣的好味道能夠不斷被傳承，永遠陪伴在大家生活中。《今天誰來店》25日起，每周五上午11點LINE TV播出。

(中時 )