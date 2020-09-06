加利負責人林明進涉嫌以大陸非醫用口罩混充台灣口罩，以350萬元交保。中央疫情指揮官陳時中表示4日提到「有問題應溝通，而不是違法再說」。前民進黨立委沈富雄認為，這一句話有很大的語病，合理化老闆。

沈富雄在政論節目中指出，為了一個小小的口罩，從MIT變成MIC，這個也要發言，民進黨政府也要講得那麼慎重。北京看了以後，會想怎麼能首戰即終戰呢？根本自己就七零八落，所以這個事非常奇怪。但為什麼總統非講不可，因為總統給國家隊、口罩太多的光環，像我們說Taiwan Can Help，Help就是口罩，所以這個臉丟不起

沈富雄表示，陳時中有一個問題，陳時中說，加利老闆先來溝通，要不要事先就犯法，這一句話有很大的語病，這個表示合理化這個老闆。要溝通什麼？他認為這個老闆，沒有一樣值得溝通的，怎麼可以講先來溝通呢？先溝通的話，表示你已經承認有某種程度的理虧，但沈富雄認為並沒有。

沈富雄指出，現在要釐清的關鍵，就是陳時中到底徵收的量，是根據哪一個產能？剛開始只有30個人，後來卻一大堆人，是什麼產能呢？

(中時新聞網)