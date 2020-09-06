新冠肺炎境外移入個案頻傳，國內再掀口罩搶購潮，不過許多人為了節省用量，一個口罩重複戴好幾天不換，醫師警告：不勤換比不戴更恐怖，甚至有可能因此成為防疫破口。

根據《美國科學研究院院刊》報告指出，戴口罩比保持社交距離或在家隔離更能預防病毒傳播、減少新冠肺炎感染病例。相較於美國其他地區，自從口罩令在紐約生效後，當地每天的新增病例下降約3％。研究人員指出，臉部覆蓋物具有獨特功能，可以阻止霧化和吸入帶有病毒的氣溶膠，防止空氣傳播，因而大大減少感染機會。

不過疫情期間，口罩彌足珍貴，許多人都省著用，捨不得天天更換，聯合元氣網報導，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富表示，只要打噴嚏或口罩沾到唾液，細菌就會在上面滋生，因此必須馬上更換，否則被汙染的口罩不斷接觸口鼻，反而更容易生病。

很多人一只口罩戴一整天，甚至好幾天不換，由於口罩纖維上的電荷有飽和度，隨著使用時間增加，電荷會慢慢減少，導致過濾效果下降，一般口罩在正常情況下可使用6到8小時，但若沾到大量飛沫或被水弄濕、出入人潮擁擠或密閉空間等八大類場所，最好馬上更換。徐上富提醒，每天應至少準備2到3只口罩，只要打噴嚏或是有沾到口水，就得立即更換。

(中時新聞網)