一名男大生悲痛地在Dcard發文「小狗露露走了」。他表示帶著貴賓狗露露前往夜市，卻遭到比特犬攻擊致死，該名飼主也未替比特犬繫上繩子，而比牠力氣大到，需要3個男人才能壓制在地，事後的該飼主的處理態度更讓他無法接受，從他提供的照片中更可看見地上一大灘血跡，可想當時畫面有多驚悚。

這名男大生無法接受，他認為對方飼養的狗如此的兇猛，出門竟然不用任何繫繩？而夜市裡本來就人比較多，有些狗本就對小孩及其他毛孩有敵意，隨時都有可能產生攻擊，他質疑為何不做好措施？而從影片中可以清晰看見，比特犬緊咬著貴賓狗不放，力氣大到需要3個大男生壓制在地，此時其中一名男子，用力拍打比特犬，望藉此能夠讓牠鬆口，但這時地上也瞬間流出大攤血跡，讓人看了好心痛。

男大生表示，事後經過醫生搶救將近15分鐘，還是無法挽回愛犬露露的生命，他控訴事後對方竟只說「我會處理，但我沒錢」，甚至還留下了一支無人接聽的手機號碼（只接特定號碼，陌生號碼不接）；傳送訊息也得不到回應，態度讓他無法接受。甚至約出來談後續賠償問題，對方還質疑「為何將整件事貼上網？對他造成二度傷害」。

令他更加無法理解，他質疑第一「沒錢賠，養什麼狗」；第二「貼上網對他來說的二次傷害又在哪」？愛犬遭比特犬咬至上下顎斷裂，經歷兩次心肺復甦術；還須等待體力恢復後才能評估是否能開刀搶救，這過程中一點都沒有止痛，他無法想像在這27小時裡，愛犬遭受的痛苦有多大，而對方竟然一句關心的話都沒有，他悲慟表示再多的錢，都喚不回心愛的愛犬。

(中時新聞網)