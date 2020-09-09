大楊油庫2014年台中市政府公告為歷史建築，週邊環境也規劃成觀光遊憩景點，民眾向市議員楊典忠陳情指反映7年依然無公車到達；楊典忠查詢發現雖有164與14延兩條公車路線經過，卻未在大楊油庫設站。交通局指出，將評估增設公車招呼站的可行性。

楊厝里民指出，以前都聽說山上有大楊油庫，但是想說搭公車去逛逛卻都查不到，到現場看到有公車經過才知道，原來是沒設站；市政府官員都是搭公務車由司機載到現場剪綵，所以公車「有經過、卻沒設站」也沒關係，民眾要怎麼到大楊油庫不關文化局的事？

蔡姓民眾不滿抨擊說，難道市府推動大眾運輸是推假的嗎？台中市政府推海線觀光口惠而實不至；市府的公車政策淪為「一市兩制」，市區公車班次重疊常空無一人，偏遠的大楊區4里卻只能「望車興嘆」！

楊典忠說，清水區山上的吳厝、楊厝、海風、東山4里公車路線少、班次也少，好不容易有大楊油庫這座見證美軍越戰史蹟的觀光景點，公車路線不但沒增加，有經過的公車路線還沒設站，市府應加強橫向聯繫；文化局、觀光局要把遊憩景點的大眾運輸需求提給交通局規畫，才能有效推動原縣區觀光景點的宣傳。

交通局強調，目前市公車共有2條路線行經大楊油庫，分別為14延及164路，鄰近公車站位為大楊國小及南清宮站；有關議員及地方民眾建議於大楊油庫前設置公車站位，交通局將邀集相關單位會勘，評估增設公車招呼站的可行性。

(中時 )