口罩國家隊風波連環爆。繼加利科技後，又有口罩隊成員豪品公司遭查獲進口陸製口罩魚目混珠成台灣製流入市面。對此經濟部長王美花指出，整個8月份有8000萬片陸製口罩進口，正在積極檢查有無偽標，若民眾擔心「踩雷」，「塑膠袋裝」與「裸裝、無標示」口罩不要買。

圖為民眾購買實名制口罩 (示意圖／林周義攝)

由於口罩國家隊魚目混珠案件連環爆，食藥署宣布17日起所有廠商都必須給口罩加上鋼印，沒印鋼印的口罩若在12月17日賣不完就得回收，取得驗章再售。

食藥署也公布鋼印規格，在口罩本體上，距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，以確保國產醫用平面口罩不會與一般口罩混用。

王美花透露，整個8月份，台灣從大陸進口的口罩數量就高達8000萬片，其中以非醫療口罩佔多數，將會加強稽查有無正確標示與使用狀況，王美花提醒民眾，「塑膠袋裝」與「裸裝無標示」的口罩不要買，以免踩雷，經濟部也會禁止上述兩種口罩繼續販賣。

(中時新聞網)