虛驚一場！台電大觀水力發電廠武界壩無預警洩洪奪走4條人命，今再傳有4名義務搜救人員失聯，家屬心急報案。所幸在上午8時40分，4人透過電話向消防局回報，原來因路況不良、水流太大無法折返，決定在溪畔附近工寮夜宿，4人全部平安且不需協助撤離，結束這場驚魂記。

這4名民間搜救隊員，昨天一早騎乘越野車協助搜尋失蹤的盧姓男子，盧男遺體尋獲後，搜救人員陸續撤出，但3人未歸，家屬在今凌晨著急報案。

南投消防局表示，4人因昨日路況不良，且水流太大無法折返，所以到溪畔附近工寮夜宿，在今上午8時46分，其中一名吳姓搜救員，向消防局報平安，消防局在第一時間也與確認均平安，且不需協助撤離，才結束這場驚魂記。

來自來台中的賴姓、盧姓兩個家庭共6人，在濁水溪「一線天」景點附近溪畔露營，武界壩無預警洩洪，造成4人溺斃。賴姓男童、陳姓婦人及盧姓少女，13日被尋獲；最後一位罹難者盧姓男子遺體，昨天早上在距離露營地點下游11公里處被尋獲。

南投地檢署偵訊後，認定台電蘇姓值班人員就閘門故障的發覺、後續的通報與示警等作業流程有疏失；涉《刑法》過失致死罪嫌情節重大，但無羈押必要，因此諭知10萬元交保候傳。

而台電應變小組調查後發現，經多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

(中時新聞網)