中國大陸與歐盟三巨頭今日舉行高峰會議，由歐盟輪值主席德國總理梅克爾、歐盟理事會主席米歇爾以及歐盟委員會主席馮德萊恩與大陸國家主席習近平以視頻方式舉行，雙方在投資協定上有令人樂觀的進展，有望在年底完成談判。不過在雙方在人權問題上幾乎沒有交集，歐盟提出向新疆派遣獨立調查團，習近平則回應：「中方不接受人權教師爺」。

據《法國國際廣播》報導，這次中歐峰會最重要的議題是談判經年的投資協議，其次是新疆和香港等地區存在的人權問題。從目前披露的信息看，雙方具有里程碑意義的《中歐投資協定》可望在年底完成談判，但在人權議題方面，雙方完全沒有交集。

報導說，歐方明確指出，中方若希望儘快簽署投資協議，必須做出更多讓步，該協定談判已有7年，歐盟希望通過此次峰會推進。陸媒《新華社》稱，雙方就拖延許久的歐中投資協議談判形成了共識，年內將實現完成談判的目標。

歐盟理事會主席馮德萊恩在峰會後的新聞發布會上說，如果北京想要讓歐盟覺得這份協議值得簽署，中方就必須在市場對等開放等方面做出讓步。中方也提出了自己的要求，但現在「時間不是問題，而是要解決實質問題」。

歐盟理事會主席米歇爾則說，歐盟不會繼續被利用，不做他人的競技場，要求更加公平的貿易關係。

歐盟輪值主席國主席梅克爾表示，歐盟領袖在會談中向習近平施壓，要求投資協定談判有實質性進展。她同樣強調對等和公平競爭，雙方社會體制不同，但應以規則為基礎。

報導說，中歐視訊峰會上涉及到另外一個重要問題是大陸的人權問題，主要在新疆維吾爾人與實施國安法之後的香港，歐盟向中方提出派出獨立觀察團前往新疆展開調查，並表達對香港國安法的嚴重憂慮。習近平則以「四個堅持」回應：堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商。但歐媒幾乎對此沒有報導，可能是覺得沒有新意。

對於歐盟提出的人權議題，《新華社》稱，習近平重申涉港與涉疆問題的立場，聲明「反對任何國家干涉中國內政」。中方相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題，中方不接受人權「教師爺」，也反對搞「雙重標準」。

(中時新聞網)