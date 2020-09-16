英國有1名52歲男子，不滿自己老婆與其他男子關係密切，竟用自己妻子手機誘出這名55歲男子到一處農場內交談，再持槍將男子殺害，並棄屍於營火旁邊。法院審理時，吃醋夫聲稱自己確實有私下相約男子交談，持槍只是想嚇唬人，只是不小心失手將他殺害。然而，檢察官方面卻表示，吃醋夫只是在說謊，也說明他當時確實有帶著槍械前往交談，而且還是有計畫性的將其殺害，警方後來也在吃醋夫的住處搜獲8支槍械，也在家中找到沾有男子血漬的牛仔褲，但是吃醋夫仍是堅決否認有殺人意圖，表示男子身亡純屬意外，全案仍持續釐清偵辦中。

這名52歲的吃醋夫(Andrew Jones)，因不滿自己老婆在參加過一次體育館活動後，與1位55歲男子感情甚好，吃醋夫立即用自己老婆的手機打給男子，要求私下到一處農場內談話，隨後吃醋夫曾在與男子說沒幾句話後，立即亮出步槍來，朝男子射擊致死，導致男子的下巴被射穿當場身亡，事後再將男子埋葬於營火旁。

吃醋夫在被傳喚到案時，卻堅稱自己的確有與男子私下約農場對談，亮出自己的槍械來，純粹只是想嚇唬他而已，而且也只是朝著地面開約兩到三槍而已。然而檢察官卻表示，男子分明就是受吃醋夫相約在農場地對談，並且還使用了火力巨大的步槍射殺男子，隨後還將男子裝箱載走，並放到營火旁準備火燒毀失滅跡，事後的行事方式都顯出極為冷靜，且刻意想要掩蓋自己惡行。

檢察官還表示，警方也在吃醋夫的家中搜獲8支槍械，且還找到沾有男子血跡的牛仔褲，然而法官卻表示，並沒有在案發現場發現彈殼和血跡等，卻遭到檢察官打槍，吃醋夫曾有將屍體從第一線場拉離的情形，也曾將男子刻意塑造成輕生的假象，吃醋夫也不斷否認，自己根本沒有殺害男子，由於案情過於撲朔迷離，警方仍在全力持續偵辦中。

(中時新聞網)