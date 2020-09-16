小鬼驟逝，女友峮峮深夜PO文認愛。(取自峮峮IG)
小鬼驟逝，女友峮峮深夜PO文認愛。(取自峮峮IG)
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抱歉 我可能沒力氣回覆大家的私訊 很謝謝大家的關心 每一天 我都在想我怎麼可能那麼幸福 每一天 我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人 每一天 我都在感謝老天讓我遇見了你 雖然我們總是待在家 卻都很開心不無聊也不吵架 結果 還是被拍了 我知道你覺得低調對我們都好 所以我們是 好朋友 但我好像沒辦法了太痛了 無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了 不想再假裝了 對不起 破壞了我們的約定 謝謝你一直這麼保護我寵我 我提出的任何要求 即便莫名奇妙你也都會做到 到哪裡 做什麼 有誰 也都會拍照拍影片給我 工作之外 不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回 就為了讓我安心 這將近一年半的時間以來都沒有變過 但昨晚 我卻怎麼樣都聯絡不到你 一直以來都是你來找我 除了透過手機 我不知道怎麼找到你 這才發現 我⋯真的無能為力 兩週前 你突然跟我說 我們不要結婚好嗎？ 我說 為什麼？ 你說 這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任 妳可以是一張白紙的嫁給別人 可是 黃鴻升 我只想要你⋯ 人生 真的太難太難了⋯⋯⋯

山君Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 張貼

黃鴻升最後身影曝光！4年前「逃死劫」如今撐不過鬼門關　吳宗憲慟喊：你給我回來！｜2020.09.16

小鬼黃鴻升今(16號)驚傳在北投家中驟逝，享年36歲。生前與他傳出緋聞的中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮），稍早終於在社群網站開腔，PO出一張小鬼睡照，悲痛認愛，令人不捨。

小鬼今年6月被週刊直擊赴峮峮香閨約會，熱戀消息瘋傳，不過兩人打死不認戀情。如今隨著小鬼驟逝，情緒一度崩潰的峮峮，稍早終於打破沉默，在社群網站開腔認愛，感謝老天讓她遇見了小鬼，也無法再假裝不相愛了，「我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」

峮峮透露與小鬼交往1年半以來，小鬼為了讓她安心，不管到哪裡都會拍照拍影片報備，不論任何時候也都秒接秒回她的訊息，「但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你，一直以來都是你來找我。除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現 我⋯真的無能為力。」

她還透露2個禮拜前，小鬼才突然跟她說不結婚好嗎？因為小鬼怕未來自己要是怎麼了，她就可以不用負責責任，還可以是一張白紙嫁給別人，「可是黃鴻升，我只想要你⋯」一字一句都讓網友看了心疼。

據悉，峮峮原本正要進棚錄影，卻在記者致電詢問，才得知男友小鬼逝世噩耗，情緒徹底崩潰，取消工作行程。而過去峮峮也大方透露理想型，「不一定要帥哥、要體貼、有點man、不懦弱」都與小鬼符合。

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(中時新聞網)

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