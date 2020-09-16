小鬼驟逝，女友峮峮深夜PO文認愛。(取自峮峮IG)

黃鴻升最後身影曝光！4年前「逃死劫」如今撐不過鬼門關 吳宗憲慟喊：你給我回來！｜2020.09.16

小鬼黃鴻升今(16號)驚傳在北投家中驟逝，享年36歲。生前與他傳出緋聞的中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮），稍早終於在社群網站開腔，PO出一張小鬼睡照，悲痛認愛，令人不捨。

小鬼今年6月被週刊直擊赴峮峮香閨約會，熱戀消息瘋傳，不過兩人打死不認戀情。如今隨著小鬼驟逝，情緒一度崩潰的峮峮，稍早終於打破沉默，在社群網站開腔認愛，感謝老天讓她遇見了小鬼，也無法再假裝不相愛了，「我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」

峮峮透露與小鬼交往1年半以來，小鬼為了讓她安心，不管到哪裡都會拍照拍影片報備，不論任何時候也都秒接秒回她的訊息，「但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你，一直以來都是你來找我。除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現 我⋯真的無能為力。」

她還透露2個禮拜前，小鬼才突然跟她說不結婚好嗎？因為小鬼怕未來自己要是怎麼了，她就可以不用負責責任，還可以是一張白紙嫁給別人，「可是黃鴻升，我只想要你⋯」一字一句都讓網友看了心疼。

據悉，峮峮原本正要進棚錄影，卻在記者致電詢問，才得知男友小鬼逝世噩耗，情緒徹底崩潰，取消工作行程。而過去峮峮也大方透露理想型，「不一定要帥哥、要體貼、有點man、不懦弱」都與小鬼符合。

(中時新聞網)