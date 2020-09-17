美國總統大選不到50天即將登場，前總統歐巴馬也在17日發推特宣布，他擔任8年總統的回憶錄《應許之地》（A Promised Land，暫譯），將在2個月後，也就是大選後2星期的11月17日問世。

由於選戰將至，近幾個星期，市面上的政治類新書，如雨後春筍紛紛冒出來。不過，許多人殷殷期盼的歐巴馬回憶錄，沒這麼快上架。

歐巴馬寫道，「完成一本書的感受無可比擬，我對這本書深感驕傲。在《應許之地》中，我會努力忠實呈現任職總統期間的回憶，包括我們舉國共同奮鬥的力量，如何治療我們的分歧，以及如何讓民主為所有人發揮效力。」

這本厚768頁的回憶錄，是歐巴馬的第四本著作，且是他自白宮卸任後的第一本作品。歐巴馬的回憶錄將分2冊，《應許之地》內容涵蓋他早期從政生涯，到首度參與總統大選，以及第一任總統任期的點滴，其中包括組閣過程和獵殺賓拉登。本書將翻譯成25種語言在全球同步上市，由企鵝藍燈書屋旗下的皇冠出版集團出版。

(中時 )